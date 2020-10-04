Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: Kitle Bağışıklığı En Yüksek İl Hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken en çok merak edilen sorular arasında kitle bağışıklığının hangi şehirde en yüksek olduğu yer alıyor. Sarıkaya tarafından Bakan Koca'ya yöneltilen sorulardan biri de "Kitle bağışıklığı en yüksek il hangisi?" sorusu oldu. İşte ülkemizde kitle bağışıklığının en yüksek olduğu şehir!

Kitle Bağışıklığı En Yüksek İl Açıklandı

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken kitle bağışıklı en yüksek il açıklandı. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir röportaj gerçekleştirdi. Sarıkaya tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yöneltilen sorular arasında kitle bağışıklığının en yüksek olduğu şehir de yer aldı. Peki, kitle bağışıklığının en yüksek olduğu şehir neresidir?

Habertürk'te yer alan köşe yazısına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde kitle bağışıklığının en yüksek olduğu kentin Adıyaman olduğunu açıkladı. Köşe yazısında yer alan bilgilerde kadınların yeni tip koronavirüse yakalanma oranının erkeklere göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısında, Türkiye genelindeki vaka sayısının şehirlere oranı da yer alıyor. Sarıkaya tarafından paylaşılan bilgilere göre ülke genelindeki vaka sayısının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi Bayburt. Ankara'da daha önce %40, İstanbul'da ise %60'a kadar çıktığı belirtildi. Bugün ise bu oranın Ankara'da %25, İstanbul'da ise %20 olduğu ifade edildi.

Sarıkaya tarafından yöneltilen “Türkiye genelindeki testlerden pozitif çıkma oranı nedir?” sorusu şu şekilde yanıtlandı: "Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi %10’a düştü ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24’ünü aştı, bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının %15’i seviyesinde."