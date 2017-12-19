Kızıyla Çıkmak İsteyen Genci Dövüş Oyununda Patakladı!

Birçok garip olayın anavatanı olan Japonya bu sefer ilginç bir kayınpeder - damat çekişmesine ev sahipliği yaptı.

Birlikte olmak istediğiniz erkek veya kız arkadaşınızın ailesiyle tanışmak çoğu zaman stresli bir süreçtir. İlk aşamada kendinizi iyi tanıtamazsanız ve yanlış anlaşılırsanız bu durum ilişkinizi etkileyebilir ve geleceğinizi değiştirebilir. Bu nedenle bu tür durumlarda bir miktar sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Fakat haberimize konu olan ve Japonya'da yaşanan olayda çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'a yanısyan bir ileti zincirinde bir baba, kızıyla tanışmaya gelen genç bir çocuk ile arasında geçen olayları paylaşmış. Genç kız, erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmak ve akşam yemeği yemek için evlerine davet etmiş. Klasik bir akşam yemeği etkinliği olarak ilerlemesi beklenen süreç tarafların Japonya'da popüler bir dövüş oyunu olan Guilty Gear'ı oynamaktan keyif aldıklarını belirtmeleriyle bir hayli farklı bir hal almış ve genç çocuk, sevdiği kızın babasını bu oyunda duelloya davet etmiş. Bu davetten sonra babanın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Bu çocuk bena Guilty Gear'da meydan okuyor gibi görünüyor, ve bunun için onu cezalandıracağım. Şu an tuvalette saklanıyorum; fakat teklifini kabul edeceğim. Ayrıca, Slayer karakterini seçen oyuncuların velet olduğu teorisini kanıtlıyor, onu affetmeyeceğim. "

Genç çocuğun bilmediği şey, kız arkadaşının babasının ileri seviye bir Guilty Gear oyuncusu olduğuydu. Yapılan maçlar sonucu baba, genç çocuğu 10'a 6'lık bir skorla hunharca yenerek şov yaptı. Bu galibiyet sonrası babanın paylaştığı mesaj ise şu şekilde:

"İlk oyundan beri Guilty Gear'ı oynuyorum, bu nedenle bir ortaokulluya karşı kaybetmeyeceğim. (Haha) Kazandım, öyleyse kızımın arkadaşımın erkek arkadaşı olamaz. "

Anlaşılan o ki zalım baba, bu küçük galibiyetinden bir hayli mutlu olsa da ev ahalisi aynı mutluluğu paylaşmamış ve babayı evden kovmuş. Dışarda tek başına akşam yemeği yemek zorunda kalan oyuncu babanın pişman olup olmadığını bilemiyoruz; fakat bu karşılaşmanın rövanşının yapılması gerektiğine de inanıyoruz. Belki gencin usta olduğu bir oyunda baba şansını deneyebilir; ama yine galip gelirse işler onun için hiç de iyi gitmeyecektir.