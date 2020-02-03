KKTC Yerli Elektrikli Otomobili Da Vinci ile Karşımıza Çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarında yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yerli elektrikli otomobil modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

800 KM Yalnızca 10 TL

Geçtiğimiz haftalarda TOGG tarafından tanıtılan yerli otomobil modelinin ardından benzer bir adım da DAÜ'den geldi. Üniversitenin rektörlüğüne bağlı olan Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) geliştirdiği elektrikli otomobil Da Vinci modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Da Vinci şu an halen geliştirilme aşamasında bulunuyor ve tasarımından da anlayabileceğiniz üzere tek kişilik bir yapıya sahip. Adını ünlü ressam Leonardo Da Vinci'den alan modelin vermek istediği mesaj ise mühendislikte yaratıcılığı ve ileriyi düşünebilmeyi vurguluyor.

Farklı noktalarda konumlanmış olan iki hava yastığına ve gece görüş özelliğine sahip dört kör nokta kamerasına sahip olan modelin iki silindir devreli fren sistemi var. Bununla birlikte rejeneratif frenleme ile birlikte frenlerin kullanımı, bataryayı da şarj ediyor.

Araçta Li-ion batarya teknolojisi yer alıyor. Dolu batarya ile 100 km yol gidebilen bu aracın yakıt maliyeti ise 1 TL / 80 km olarak açıklandı.

Kampüste Kullanılacak

Söz konusu proje hakkında açıklama yapan EVDC Başkanı Doç. Dr. Davut Solyalı, "En kısa zamanda kampüs içerisinde kullanıma başlayacağız. Bu proje bir grup geleceğin mühendisinin eseridir. Bir şirket tarafından büyük bütçelerle veya ticari amaçlarla üretilmiş bir ürün değildir. Amacımız öğrencilerimize gerek mühendislik alanları gerekse de takım çalışması bağlamında tecrübe kazandırmaktır." dedi.