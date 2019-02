Klasik Oyunların Unutulmaz Bölümlerinde Gezintiye Çıkın

Oynadığımız çoğu oyunda sadece karakterin gözünden haritaları görebiliyor, bu sebeple çoğu zaman ayrıntıları kaçırabiliyoruz. Yakın zaman önce faaliyete geçen Noclip isimli bir internet sitesi ise birçok klasik oyunun bölümlerini üç modelli olarak keşfe açarak, haritaları inceleme fırsatı sundu.

Ağırlık olarak Nintendo oyunlarına odaklanan Noclip.website isimli internet sitesi, Dark Souls gibi bazı oyunların bölümlerini de üç boyutlu olarak tarayıcı ortamına aktarmış durumda. Şimdilik 28 farklı oyunun bölümlerini içeren internet sitesi, seçtiğiniz oyunun bazı bölümlerinde serbestçe dolaşmanıza izin veriyor. Örneğin; The Legend of Zelda: Ocarina of Time oyununun Kokiri Forest bölümünü seçerseniz, küçük bir yükleme sonrasında Nintendo 3DS klasiği oyunun bölümünü üç boyutlu olarak gezebiliyorsunuz. Gezinti için mouse hareketleri ve WASD tuşları yeterli oluyor.

İnternet sitesinin detayları ise sadece gezintide kalmıyor. Her bölümün katmanlarını ve kaplamalarını ayrıntılı olarak inceleyebiliyorsunuz. Böylece ölümün nasıl ortaya çıkarıldığını ve hangi parçaların bir araya getirildiğine göz atabiliyorsunuz. Böylece o çok sevdiğiniz oyunun geliştirme aşamasına bir şekilde dahil oluyorsunuz.

Noclip.website internet sitesini ziyaret ederek çocukluk günlerinize küçük bir geri dönüş yapabileceğiniz gibi açık kaynak kodlu hazırlanan projesinin GitHub adresi üzerinden sitenin teknik detaylarına ulaşabilirsiniz.