Klasik Point-and-Click Oyunu Blade Runner Geri Dönüyor

1997 yılında çıkan efsanevi Blade Runner oyunu, yenilenmiş sürümü ile bu yıl PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geri dönecek. Nightdive Studios ve Alcon Entertainment, Blade Runner: Enhanced Edition duyurusunu yaptılar.

Blade Runner, konusu 1982 yılında vizyona girmiş olan aynı isimli filme dayandırılan ve Westwood Studios tarafından geliştirilmiş çizgisel olmayan hikayeli Point-and-Click tarzı bir bulmaca oyunuydu. Dedektif Ray McCoy rolünde olup, 2019 yılının Los Angeles şehrinde kopya kişilikleri avlamak için zamana karşı bir yarış veriyorduk. Çıkışı sonrasında bir milyon kopyadan fazla satan Blade Runner, D.I.C.E. Ödülleri kapsamında da Yılın Oyunu ödülünü kapmıştı.

Alcon Entertainment ve Nightdive Studios tarafından verilen ilk detaylara bakılırsa, Blade Runner: Enhanced Edition ile orijinal oyun Nightdive Studios tarafından kodlanmış olan KEX motoru ile görsel anlamda üst seviye bir yenilenmeden geçecek.

Bildiğiniz gibi Turon ve System Shock oyunları da benzer bir yenilenmeden geçmişler ve görsel anlamda göze oldukça hoş görünür bir hale gelmişlerdi. Bu bağlamda Blade Runner: Enhanced Edition, geliştirilmiş karakter modellemeleri, animasyonlar ve ara sahnelerin yanı sıra geniş ekran ve Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çince dil desteği, klavye ve kontrol kolu özelleştirmesi ve çok daha fazlasını sunacak.

Şu an için net bir çıkış tarihi bulunmuyor ama resmi duyuru için fazla beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Bekleyelim ve görelim.