Kocaeli Üniversitesi Koronavirüs Aşı Sonuçları Belli Oldu

Çin'de yer alan özel ilaç firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının faz 3 denemeleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde de uygulanmaya başlamıştı. Kocaeli Üniversitesi'nde görevli sağlık çalışanlarına uygulanan COVID-19 aşısının ilk sonuçları belli oldu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde faz 3 çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Sıla Akhan, COVID-19 aşısının ilk sonuçları ile ilgili önemli bilgiler aktardı. İşte Kocaeli Üniversitesi koronavirüs aşı sonuçları!

Kocaeli Üniversitesi Koronavirüs Aşısının İlk Sonuçları

Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sıla Akhan, "Çok fazla aşı çalışması var. Bunlardan ilki, bizim Türkiye’de başladığımız, inaktif bir aşı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin aşısı. İnaktif edilerek SARS CoV-2 virüsü beliriyor ve sağlıklı gönüllülere uygulanıyor. Şu anda sadece sağlık çalışanlarına yapılıyor. Bu durumun da bir sayısı var. O sayı dolduktan sonra aşı olmak isteyen diğer sağlıklı gönüllülere de yapılacak. Geçen haftadan itibaren biz çalışmalara başladık" dedi.

Türkiye’de aşı denemelerinin ilk olarak 1300 gönüllü sağlık görevlisine yapılacağını belirten Prof. Dr. Akhan, "Gönüllüler daha çok hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bir plasebo, çift kör bir çalışma. Ne bunu uygulayan ne de uygulanan kişi aşı mı yapıldığını yoksa plasebo bir şey mi verildiğini bilmiyor. 14’üncü günde ikinci dozu var. Daha sonra çıkan sonuçlarla bundan biraz daha haberdar olacağız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akhan, "Bizim üniversitemizde 550 kişiye aşı yapılması planlandı. Türkiye’de sanırım 25’e yakın merkez var. Hacettepe Üniversitesi başlamıştı. Biz de onların akabinde geçen hafta başladık. Diğer üniversiteler, diğer hastaneler de başlıyor. Öncelikle belirli bir sağlık çalışanı popülasyonuna uygulanacak. Yaklaşık 1300 kişi kadar sağlık çalışanına uygulandıktan sonra gönüllü diğer kişiler de başvuracak" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: