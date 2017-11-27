Kolunuza İki El Daha Ekleyen Bir Robotik Sistem Üretildi

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan Youbionic şirketi, uzuvlarını kaybeden insanlar için üç boyutlu baskı teknolojisiyle üretilen protez uzuvlar geliştirerek adını duyurmuştu. Ayrıca şirketin ağır yüklerin kolayca kaldırılması için geliştirdiği yardımcı protezler de bulunuyor. 2 yıl sonra Youbionic garip bir ürünle tekrar gündeme geldi. Double Hand System adı verilen robotik sistem, insan kolunda mevcut bir ele iki el daha ekliyor.

Youbionic tarafından geliştirilen bu ilginç robotik ürünün amacı ise tam olarak anlaşılamamakla beraber, ürün için yayınlanan videoda da ürünün ne işe yaradığı belirtilmemiş. V şeklinde uzanan iki robotik eli mevcut elinize giyerek iki ayrı eli kontrol edebiliyorsunuz. Esnek uyarıcılarla kontrol edilebilen elleri hareket ettirmek için işaret ve yüzük parmaklarınızı hareket ettirmeniz yeterli. Zira dikey bir yüzük şeklinde parmaklara dolanan uyarıcılar, bu hareketin kaynağını oluşturuyor. Oynattığınız parmağa yakın olan el ise hareket ederken diğeri sabit kalıyor.

Buraya kadar sistem oldukça ilgi çekici görünüyor ancak robotik eller yalnızca açılıp kapanabiliyor. Yani eller bir nesneyi kavrayıp taşıyamıyor. Bu noktada ürünün ne işe yaradığı da anlaşılamıyor. İşlevi tartışmaya açık olsa da ürünün 1800 Euro olan fiyatı dikkat çekici. Bize sorarsanız ürün sadece cadılar bayramında bir kostüm tamamlayıcısı olabilir. Ürünün videosunu izleyip ne işe yaradığını anlarsanız bize de yorum bırakın.