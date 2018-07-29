Konami, Gamescom'da Tanıtacağı Oyunları Duyurdu

Konami'nin resmi web sitesi üzerinden Gamescom için bir duyuru paylaşıldı. Paylaşılan duyuruda firmanın Gamescom'da tanıtacağı oyunların isimleri gösterildi.

Her yıl Almanya'nın başkentinde düzenlenen Gamescom'un tarihleri belli oldu. Bu yıl düzenlenecek olan Gamescom, 21 Ağustos ile 25 Ağustos arasında gerçekleşecek. Gamescom'a katılacak oyun şirketleri arasında Ubisoft, Square Enix, THQ Nordic, Epic Games ve Microsoft gibi şirketler bulunuyor. Gamescom katılımcı firmalardan birisi olduğunu duyuran Konami'nin tanıtacağı oyun listesi belli oldu. Konami, oyun listesini kendi web adresi üzerinden yayınladı.

Konami'nin paylaştığı listede toplamda 5 oyun bulunuyor. Bu oyunlardan birisi mobil oyun olacak. Konami, Gamescom'da Pro Evolution Soccer 2019 (PES 2019), Zone of Elders, The 2nd Runner, Hyper Sports R ve Yu-Gi-Oh! oyunlarını tanıtacak. Ayrıca Yu-Gi-Oh! Duel Links isimli bir mobil oyun gösterilecek.

Konami'nin tanıtacağı en büyük oyun elbette ki Pro Evolution Soccer (PES 2019) olacak. Hideo Kojima ile yapılan anlaşmazlıklardan dolayı MGS serisini tamamıyla kaybetmişti. Prestiji kırılan Konami'nin şu anda elde tutulur birden fazla oyunu yok. En büyük oyunu PES 2019'u bile kaybetmek üzere. Bakalım Konami bizi Gamescom'da şaşırtabilecek mi? Gamescom'da olacak büyük gelişmeleri sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.