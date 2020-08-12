DSÖ Eski Doktoru Uyardı: Koronavirüs Aşısı Bulunsa Bile Kurtulamayacağız

Dünya Sağlık Örgütü'nün önde gelen eski bilim insanı, koronavirüsün daha öldürücü bir virüse dönüşmesi veya Koronavirüs aşılarının etkisiz kalmasına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

The National ile yaptığı röportajda halk sağlığı uzmanı Prof. David Heymann, dünyanın Koronavirüsle mücadele edebilmesinin tek yolunun birden fazla yerel kilitlenmeye yol açacak sıkı takip ve izleme önlemleri olduğunu belirtti. RNA virüsü olarak COVID-19'un daha ölümcül olabileceğini bilmeliyiz.

"Bu virüsler kararlı değiller ve daha az şiddetli veya daha çok şiddetli hale gelebilirler. Daha fazla aktarılabilir olacak şekilde mutasyona uğrayabilir ve Koronavirüs aşılarının etkisiz kalmasına yol açabilirler"

Mutasyon geçirirse Koronavirüs aşıları etkisiz kalabilir

Önümüzdeki aylarda Koronavirüs aşısı için umutlar yükseliyorken Dr. Heymann, devletlerin aşı için bir yıla hazır olmayabileceğini söyledi: “Aşının onaylanması bitmiş bir iş değil. Bağışıklığın ne kadar süreceğini tahmin edemiyoruz, ek aşı dozları gerekebilir"

"Koronavirüs ile mücadele etmenin en iyi yolu insanların mantıklı risk değerlendirmeleri yapması ve kişisel hijyeni ciddiye almasıdır" şeklinde konuşan Dr. Heymann, Koronavirüs aşısı için umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Koronavirüse enfekte olan 20 milyondan fazla insan ve Afrika ve Amerika kıtalarında önemli artışlarla birlikte COVID-19'un Çin'den batıya doğru yayıldığına inanıyor. Ancak ölüm oranının diğer birçok hastalıktan önemli ölçüde düşük olduğunu da hatırlatalım.