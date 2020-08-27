Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüs Aşısı Açıklaması: Eylülde Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, Çin ile Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak yürüttüğü iki ayrı yeni tip koronavirüs aşı adayının son aşamasının yani faz 3 gönüllü insan denemelerinin Türkiye'de 10'a yakın merkezde yapılacağını belirtti.

Ülkemizde Koronavirüs Aşısı İnsan Denemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Etik kurul ve Sağlık Bakanlığı onaylarından geçen Çin ve Almanya ile ABD ortak çalışması olan iki farklı COVID-19 aşı adayı için 10’a yakın merkezde, faz 3 gönüllü insan denemeleri yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “İnsanlarda etkili olduğunun ve olası yan etkilerinin tekrar değerlendirildiği son aşama olan Faz 3’e gelen aşı çalışmaları bunlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanın da açıkladığı iki tane aşı çalışmasının ise Faz 3 denemelerine Türkiye’den de gönüllü insanlar dahil edilecek. Çalışmalara başlamak üzereyiz. Eylül ayı gibi çok yakın bir tarihte başlayacağız” şeklinde konuştu.

Faz 3 aşı denemeleri ile ilgili bilgi paylaşan Prof. Dr. Yavuz, “Burada, aşı olanların, olmayanlara göre daha az hastalanması beklenir. Ama bu da büyük oranda bir fark olmalıdır ancak o zaman anlamlı olur. Yani diyelim ki aşı olanlar yüzde 10 daha az hastalanıyor, bu yetersiz bir etkidir. Faz 3 çalışmaları sadece bir ülke ya da bir merkezde değil, çok sayıda ülkede (aşıyı geliştiren ülke de dahil) ve farklı pek çok merkezde yapılır. Türkiye'de de 10’a yakın merkez var bu çalışmaların başlatılacağı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz, "Her merkezin alması gereken belli bir gönüllü sayısı var. Bu sayılar tutturulana kadar, örneğin bizim yapacağımız çalışma kısmı bir ay belki sürecek. Ama tabii tüm dünyadan verilerin toplanması, etkili oldu mu olmadı mı onların değerlendirmesi daha uzun sürecek. Biz gönüllüleri alacağız ama örneğin bir yıl boyunca takip edeceğiz. Burada da bu aşının kullanılmış olması, bu ülkedeki insan gruplarında da çalışmanın yapılmış olması, neresinden bakarsanız bakın avantaj. Sonuçta genetik yapı farkları olabiliyor, aşıya yanıt farkları olabiliyor, bu anlamda bu ülkenin insanıyla da bu aşıların çalışılmış olması avantaj" dedi.

Birçok insanın aşı çalışmalarında gönüllü olmak istediğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, açıklamalarına şu şekilde devam etti: