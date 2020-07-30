Türkiye'de İlk Kez Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Denenecek!

Ülkemizde yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden oluşan 40 kişilik ekip tarafından geliştirilen COVID-19 aşı adayı insanlar üzerinde denenecek. Yerli COVID-19 aşısı ne zaman çıkacak? Türkiye'de ilk kez insanlar üzerinde denenecek olan koronavirüs aşısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Denenecek

Yerli COVID-19 aşısı ekibinde akciğere özgü insan bağışıklık hücreleri deneylerini yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakütesi İç Hastalıkları Bölümü Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan denemelerinde elde ettikleri sonuçlara göre geliştirilen COVID-19 aşı adayının yaklaşık bir yıl koruma sağladığı yönünde sonuçlar aldıklarını belirtti.

Prof. Dr. Yazıhan, "Tabii ki sıçanların yaşam ömrü ile insanların yaşam ömrü çok farklı. Onların haftalık dönemine göre süreyi hesaplıyoruz. Mesela sıçanlarda gebelik süresi 3 hafta, insanda 9 ay. Yani onlarda yapacağınız 3 haftalık bir çalışma aslında bizim 9 ayımıza denk geliyor. Bu hayvanlara iki dozlu aşılama yaptığımızda, yaklaşık 2 ila 4 hafta etkisinin devam ettiğini gördük ki bu da bir yıllık bir süre demek kabaca. Bu da gayet iyi bir sonuç. Ama bu bir öngörü sonuçta. Asıl sonuçları insan çalışmaları yapıldığı zaman göreceğiz" dedi.

Geliştirdikleri COVID-19 aşı adayı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yazıhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nazal aşılar genellikle çok tercih edilmiyor. Ama bu virüsü düşündüğünüzde, enfeksiyonun ilk bulaşma yolu nazal sistem. Burada da mukoza dediğimiz bir yapı var. Aslında bağışıklığımız için de çok kritik mukoza yapısı. Hem bir bariyer görevi görüyor hem de hastalık için ortam oluşturuyor. Bizim yaptığımız çalışmayı dünyadaki benzerlerinden ayıran ve kritik olan kısmı, aşı formülasyonunu hangi maddeler içinde verdiğimiz ve nasıl uyguladığımızla ilgili. Çünkü aşıda en önemli nokta, doğru ve güçlü bir bağışıklık yanıt oluşturmanız ve aşı uyguladığınız kişiye bir zarar vermemeniz." "Tüm bunların ince ayarlarını biz buradaki çalışmamızda yaptık. Akciğere özel makrofaj dediğimiz, insan bağışıklık hücreleriyle de çalıştık. Yani sadece hayvanda tek tip hücre ile değil, hem hayvan çalışmasını hem de insan bağışıklık hücreleri üzerindeki çalışmayı bir arada yürüttük ve bu nedenle de sonuca yaklaşmak açısından oldukça zaman kazandık." "Bu açıdan baktığımızda, insan denemelerinde de olumlu sonuçlar alabileceğimizi ve diğer aşılara nazaran bizim aşımızın potansiyelinin daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Sonuçların başarısı açısından şu anda gündemde de olan uluslararası aşı çalışmaları ile aynı noktadayız diyebilirim. Hatta nazal aşı olması itibariyle alternatifimiz yok. Nazal aşı zor bir aşı ama diğer yandan da hem uygulama alanı virüsle mücadele açısından çok uygun, hem de enjeksiyon gibi farklı uygulama yöntemlerine nazaran etkinliği daha yüksek." "Deney hayvanlarımızdaki sonuçlarımız böyle. Sıçan çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Herhangi bir yan etki de görmedik. Bu, çok önemli. Böyle olduğu için de artık maymun çalışmalarına başlayabiliyoruz. Klinik çalışmalara yani gönüllü insan denemelerine geçebilmemiz için etik kurulu başvurularımızı, dosyalarımızı, raporlarımızı ilgili yetkililere sunduk. Süreç olumlu devam ederse insan çalışmalarına hazırız"

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi A.Ş. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden bilim insanları ile akademik işbirliği yaptık. İhtiyacımız olan tüm ürünlerin, proteinlerin daha önceden elimizde hazır olması çok büyük avantaj oldu. COVID-19 aşısı olarak şu anda tüm küresel ilaç firmalarının geldiği noktaya ulaştık diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarla inşallah yıl sonu itibariyla bu aşı çalışmasını tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.