Rusya, Koronavirüs Aşısı Sputnik V'i Ülke Genelinde Dağıtmaya Başladı

Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda bilim insanı tarafından eleştirilen Rusya'nın koronavirüs aşısı ülke genelinde dağıtılmaya başlandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda faz 1 ve faz 2 denemelerinin detayları paylaşılan aşının dağıtımı ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı, aşının ilk partisinin Rusya'nın bölgelerine gönderildiğini duyurdu.

Rusya'da Koronavirüs Aşısı Sputnik V Dağıtımı Başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile birlikte dünyanın ilk tescil edilen aşısını duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte dünya genelinde çok sayıda insan Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısının piyasaya sürüleceği tarihini merakla beklemeye başlamıştı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşı dağıtımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sputnik V aşısının ülke genelinde dağıtımına başlandığını belirten Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, sınırlı miktarda gönderilen aşıların pazartesiye kadar ülkenin her bölgesine ulaşmış olacağını açıkladı. Kremlin yönetimi, Gamaleya Araştırma ve Epidemoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 15 Ağustos tarihinde seri üretime geçtiğini duyurmuştu.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, "Rusya'nın birçok bölgesine zaten az miktarda aşı gönderilmişti. Şimdi daha büyük miktarda sevkiyatlar yapılacak. Şu anda nakliye sistemi üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. İlk büyük teslimatlar Leningrad bölgesine yapılacak" ifadelerini kullandı.

Rus bilim insanları, geçtiğimiz haftalarda tıp dergisi Lancet'ta yayımladıkları makalede Sputnik V aşısının faz 1 ve faz 2 denemelerinin detaylarını paylaşmıştı. Tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen faz 1 ve faz 2 denemelerinin her birinde 38 olmak üzere toplamda 76 gönüllü yer aldı. Gerçekleştirilen denemelerin sonucunda bütün gönüllülerin antikor ürettiği görüldü ve aşının kritik bir yan etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, geçtiğimiz haftalarda Gamleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı toplu aşılama ile ilgili tarih bilgisi paylaşmıştı. Muraşko, “Yüksek risk grubundaki insanlara bu yılın kasım-aralık aylarında toplu aşı yapmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.