Koronavirüs Bağışıklığı İçin Canlı Aşı Geliştirildi

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Codagenix firması tarafından farklı bir teknik kullanılarak yeni bir aşı geliştirildi. Koronavirüs bağışıklığı kazanmak için geliştirilen canlı aşının insanlar üzerinde ne zaman denenmeye başlayacağı da belli oldu. İşte Codagenix isimli şirket tarafından farklı bir yaklaşım benimsenerek geliştirilen aşının detayları!

Koronavirüs Bağışıklığı Kazandıran Canlı Aşı Ne Zaman Kullanılacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Codagenix firması, bu zamana kadar geliştirilen geleneksel aşılara oranla çok daha güçlü bir bağışıklık elde etmek için yeni tip koronavirüsün canlı halinin kullanıldığı bir aşı geliştirdi fakat şirketin aşısında yeni tip koronavirüsün zayıflatılmış hali kullanılıyor.

ABD merkezli Codagenix isimli firma tarafından yapılan aşı ilk olarak hayvanlar üzerinde denendi ve aşının hayvanlar üzerindeki denemesi olumlu bir sonuç verdi. CDX-005 olarak adlandırılan COVID-19 aşısının insan denemelerinin ne zaman ve nerede yapılacağı da belli oldu. Codagenix'in farklı bir teknik kullanarak geliştirdiği aşının insan denemeleri Londra'da 2020 yılının sonunda gerçekleşecek.

Codagenix Başkanı Robert Coleman, Technology Review’e farklı bir teknik kullanarak geliştirdikleri aşı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Codagenix Başkanı Coleman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: -