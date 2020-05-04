Koronavirüs Görülmeyen İller Artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye koronavirüs vaka sayısı günlük olarak açıklanıyor. Son olarak koronavirüsten iyileşenlerin sayısının toplam vaka sayısını aştığı paylaşıldı. Türkiye’de koronavirüsün artık hiç görülmediği iller de var. İşte artık koronavirüs görülmeyen iller

Sokağa Çıkma Yasağı Yok Ancak Vakalar Son Buldu

Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli’de bir süredir yeni koronavirüs vakası görülmüyor. Koronavirüs görülmeyen illere son olarak Artvin ve Sivas eklendi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanan iller arasında olmamasına rağmen Sivas’ta son üç gün içerisinde hiç koronavirüs vakası tespit edilmedi. Artvin’de de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı, 17 gündür pozitif vakaya rastlanmadı.

Artvin'de Koronavirüs Vaka Sayısı Sıfırlandı

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, “Artvin'de koronavirüsle ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif korona virüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin Korona virüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz.” dedi. Başından beri Artvin halkının kurallara yüksek oranda uyduğunu belirten Dündar, “Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 3 Gündür Vaka Yok

Sivas Valiliği açıklamasında “Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Koronavirüs tedbirlerinin üst seviye olduğu iki ilde de vatandaşlar rehavete kapılmamaları hususunda uyarıldı.