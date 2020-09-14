Çinli Virolog Açıkladı: Koronavirüs İnsan Yapımı mı?

900 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını ile ilgili oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çinli virolog Dr. Li-meng Yan, COVID-19'un insan yapımı olduğunu iddia etti. Dr. Li-meng Yan, Pekin hükümetinin salgını raporlar ortaya çıkmadan çok daha önce bildiğini belirtti. Peki, koronavirüs insan yapımı mı? Çinli virologun ortaya attığı iddialar ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Laboratuvarda mı Üretildi?

Çin’in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, COVID-19 salgını ile ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. Dr. Li-Meng Yan, virüsün insan yapımı olduğunu iddia etti ve bu iddiasını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını duyurdu. Dr. Yan ayrıca Pekin hükümetinin virüse ilişkin verileri sildiğini de belirtti.

Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Loose Women isimli bir TV programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Çinli virolog, yaptığı açıklamada, "Virüs Wuhan’daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz. Bu kanıtı, insanlara bunun neden Çin’deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Dr. Li-Meng Yan, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmadan önce Çin hükümetinin sahip olduğu tüm verileri sildiğini belirtti. Dr. Yan, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Sahip olduğum tüm verileri sildiler. Böylece hakkımda dedikodu yayarak yalancı olduğumu söyleyebilecek, hiçbir şey bilmediğimi söyleyebileceklerdi.”