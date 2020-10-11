Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Koronavirüs Salgını Ne Zaman Bitecek?

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs nedeni ile bu zamana kadar bir milyonu aşkın insan hayatını kaybetti ve 33 milyondan fazla insana virüs bulaştı. Peki, yeni tip koronavirüs ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, COVID-19'un ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi. İşte bilim kurulu üyesi tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar!

Koronavirüs Salgını Ne Zaman Sona Erecek?

Koronavirüs salgını sona ermesi için devam eden aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Dünyada 50’ye yakın klinik öncesi fazları geçmiş, yani klinik faza gelmiş aşı var. 150 civarında da klinik öncesi çalışmaları devam eden aşı var. Bu esasen baktığımızda belki de dünya tarihinde bir ilk. Bu kadar kısa sürede bir hastalıkla ilgili böyle yüzleri aşan aşı çalışmaları ve çoğu önemli bir kısmı da klinik fazla gelmiş ve bunlardan yine önemli bir oranda bir aşı faz 3 dönemine ulaşmış. Bu faz 3 dönemi başarılı sonuçlanırsa artık aşı kullanıma gelecek demektir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Recep Öztürk, "Şu anda Türkiye'nin de içinde bulunduğu faz 3 çalışmalarının devam ettiği aşılar var. Ülkemiz ise şu anda 13 aşı adayı ile çalışmalarını devam ettiriyor. 13 aşı adayın 3’ü şu anda klinik öncesi fazları bitirdi. Bu klinik denemelerine devam edecek demektir. 2021’in ilk 6 ayında özellikle riskli kişilere bazı aşılar uygulanmaya başlanır. Ama burada tekrar altını çizelim bu salgını bitirecek aşılar değildir. Bu saldırıları bitirecek olan bizim kurallara uymamızdır. Aşılar buna özellikle riskli gruplarda yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını ne zaman biteceği ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Öztürk, "Özellikle şu anda yapılan projeksiyonlar şu andaki rakamlar esas alınarak yapılıyor. Mayıs ayı içerisinde dünyanın değişik ülkelerinde epeyce vakalar azaldı, sıkı kapanmalar sonrası, önlemler sonrası. O dönemde mayıs ayında yapılan projeksiyonlara, ki bunlar tabii tamamen istatistiki tahmini hesaplamalardır. Temmuz, Ağustos'ta bitebilirdi salgın. Ama ne oldu, yeni normal döneme geçildi. İnsanlar kurallara maalesef beklenen oranda uymadılar" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: