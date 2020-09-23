Koronavirüs Salgını, Panik Atak Artışına Neden Oldu!

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüs salgını sırasında toplumun ruh sağlığı eğilimini incelemek için dünyanın en büyük arama motoru Google'ın arama verilerin kullanıldığı önemli bir çalışma gerçekleştirdi. COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken yapılan bu çalışma ile beraber insanların akıl sağlığı ile ilgili sorunlarının öğrenilmesine yardımcı oldu. Google'ın arama verilerinin kullanılarak yapıldığı çalışma ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Salgını Döneminde Panik Atak Artışı

Koronavirüs ilk olarak Çin'de yer alan Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Virüs kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı ve bunun neticesinde 900.000'in üzerinde insan hayatını kaybederken milyonlarca insan koronavirüse yakalandı. COVID-19 salgını sürecinde insanlarda psikolojik anlamda birtakım sağlık sorunları ortaya çıktı. Google arama verileri kullanılarak gerçekleştirilen çalışma da bunu gözler önüne seriyor.

Çalışma kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart 2020'de pandemi bildirisi yayımlamasının öncesinde ve sonrasında insanların gerçekleştirdiği aramalar kullanıldı. Araştırmacılar, çalışma neticesinde anksiyete ve panik atak ile ilgili yapılan aramalarda büyük bir artışın meydana geldiğini tespit etti. Google'da yapılan aramalar, bireylerin psikolojik sorunlarına bir çözüm aradığını gözler önüne serdi.

Google Trendler, insanların belirli bir arama terimini ne kadar sıklıkla, ne kadar çok kullandığını öğrenmemize ve kullanıcıların kullandığı arama terimlerinin arama yoğunluğunu belirli zaman dilimlerine göre incelememenize olanak veren bir araçtır. Google tarafından hazırlanan Google Trendler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve dünya genelinde en çok kullanılan arama terimlerini başarılı bir şekilde sunar.

Google Trendler, geçmişte kişilerin ekonomik durumlarını ve oy verme davranışını öğrenmek için kullanıldı. Çalışmada yer alan araştırmacılar, Google tarafından geliştirilen Trendler'in nüfusun ruh sağlığına ilişkin sorunları tespit etmek için kullanılabileceğini de söyledi. Toplumun büyük bir kısmının sahip olduğu psikolojik rahatsızlığın yanı sıra başka psikolojik sorunlara da değinildi.

Araştırmacılar, panik atak ve anksiyetenin yanında depresyon, yalnızlık ve intihar ile ilgili arama terimlerini de kontrol etti ancak üç konu ile ilgili somut bir veri elde edemedi. Depresyon, intihar ve yalnızlık ile ilgili arama terimlerindeki artışın olmaması elbette ki insanların söz konusu sorunlardan birini yaşamadığını göstermiyor.