Koronavirüste Üç Yeni Bulgu Keşfedildi: Bilim Kurulu Üyesi Duyurdu

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, uykusuzluk, beyin iltihabı ve menenjit bulgularının da artık koronavirüsle ilişkilendirildiğini açıkladı. İşte Yeşim Taşova tarafından yapılan açıklama.

Koronavirüste Üç Yeni Bulgu Daha!

Prof. Dr. Taşova yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Koronavirüs uykusuzluktan tutun da beyin iltihabı denilen ensefalit, menenjit gibi tablolarla da ilişkilendirildi. Guillain- Barre Sendromu denilen sinir sistemini tutan daha başka tablolarda vaka sunumları şeklinde görüldü. Fakat nörolojik tutulumları oldukça ciddi takip edilen bir tablo. Değişik deri döküntüleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 'Covid ayak baş parmağı' denilen parmakta kızarıklık, şişlik görülmeye başladı. Bunlar vakanın çok görülüp, vakalara çok dikkatli konsantre olarak bakılmasıyla da tespit edilen bulgular oldu"

Aşı Açıklaması

Yeşim Taşova aşı ile ilgili de şunları söyledi:

"Grip aşısını her yıl yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü vücut yapısında önemli değişikliklere neden olacak mutasyonları oluşuyor. Bir önceki aşı diğerini tam anlamıyla kapsayamıyor. Bunda da öyle bir durumun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ben aşı çalışmalarından umutluyum, çok güzel sonuçlar geliyor"

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