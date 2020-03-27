Koronavirüsü Poşetlerden Bulaşır Mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüsle ilgili çok merak edilen bir soru işaretini giderdi.

Geçen akşam Ana Haber programına katılan Prof. Dr. Ceyhan, "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna, "Virüsün bu yollarla bulaştığı gösterilmemiş. Yani elbisesinden ya da ayakkabısından bulaşmış bir vaka yok" diyerek cevap verdi.

Koronavirüsü poşet gibi materyallerden bulaşmıyor

Koronavirüsü ile ilgili aşırı bulaşıcı olma iddiaları doğru. Ancak bu kıyafetlerden veya poşetlerden de hızlıca bu bulaşacağı anlamına gelmiyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Virüs canlı bir yaratık değil. Ne yürür, ne de uçar" diyen Prof. Dr. Ceyhan, “Virüsün bulaşması için ayakkabının altının ellenip ağza götürülmesi lazım. Bunu da çocuklar yapabilir. Onun için eve geldiğinizde ayakkabınızı çıkartıp çocukların ulaşamayacağı bir yerlere koyun. Ve ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra virüs diye bir şey kalmaz” şeklinde konuştu.

Tüm bunlar Koronavirüsü ile ilgili bazı hurafeleri bitirmiş oluyor. Sizce Koronavirüsü tehlikesinden korunmak için neler yapılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.