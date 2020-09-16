Koronavirüsü Yok Eden Kumaş Bursa'da Üretildi

Bursa'da koronavirüsü %99.99 oranında yok eden kumaş üretldi. Neutron, Türkiye’de Covid 19 virüsüyle EN18184 standartı kapsamında ilk defa test edilen kumaş olarak öne çıkıyor. İşte koronavirüsü yok eden kumaş hakkında merak edilen detaylar.

Koronavirüsü Yok Eden Kumaş Bursa'dan Çıktı

Ebruzen Tekstil Ceo'su Tekstil Mühendisi Sadık Kutlucan Türkiye’yi gururlandıracak haber hakkında şunları söyledi:

"Dünyada tekstil üzerindeki antiviral aktiviteyi ölçmekte kullanılan EN 18184 standartlarına göre ürettiğimiz antiviral kumaşımız Covid 19 virüsüyle teste tabii tutuldu. Ürettiğimiz ve Neutron adını verdiğimiz kumaşın yüzeyine bırakılan Covid19 virüslerinin EN 18184 standardı uyarınca ilk 2 saatte %99,99 oranında yok olduğu belirlendi. Bu test birkaç milyon Covid 19 virüsü ile yapıldı. Neutron Covid 19 süreciyle mücadelede önemli bir kilometre taşı olacak."

Kumaşın kendine has özellikleri yıkama ile kaybolmadığından tüketici günlük kullanımın ardından yıkayıp ürünü içi rahat bir şekilde tekrar tekrar kullanabilir.

CEO Kutlucan "Tecrübelerimize dayanarak defalarca yıkama ile sadece özelliğin şiddeti standartın belirlediği sınırlar içinde bir miktar azalıyor diyebiliriz. Bu noktada da 50 yıkama testine kadar süreci ilerleterek aslında ürünün çok uzun kullanımlarda bile antiviral özelliğini güçlü şekilde devam ettirdiğini ispatlamak için yıkama sonrası viral etkinlik test çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Neutron, yıkanabilir maskelerden iş kıyafetlerine, nevresim takımlarından perdeye, koltuk döşemesinden gömleğe, tişörtten cekete her türlü konfeksiyon ve ev tekstilinde kullanım alanına sahip.

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