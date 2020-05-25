Dokuz Eylül Üniversitesi, Koronavirüsün Hayvanlar Üzerindeki Etkisini Araştıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi, "İzmir İlinde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında Sars Cov-2'nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri" isimli proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Özbey, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İzmir’de bulunan evcil ve çiftlik hayvanlarında yeni tip koronavirüs’ün varlığını ve etkisini ölçmek için araştırma yapılacağını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışmalarını Eylül’e Kadar Tamamlamayı Hedefliyor

Prof. Dr. Özbey, "Çalışmayı 1 Eylül 2020'ye kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Küçük Menderes Havzası'ndaki üreticilerin yetiştirdiği sığırlardan alınan örnekleri fakültemiz bünyesinde kurulan Covid-19 teşhis ve tanı laboratuvarında işleyeceğiz. İzmir'in ilk ve tek veteriner fakültesi olarak bölgemize katkı sunmanın yanı sıra böylesi önemli bir projeyi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi yürüttüğümüz ilk yılımızda gerçekleştirecek olmaktan gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Akademiden aldığımız güçle bölgenin kalkınmasına yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz. Projede emeği geçen mensuplarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Hazırlanan projenin "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı" kapsamında finans katkısı alacağı belirtildi. Prof. Dr. Özbey, bu proje için 1 milyon 47 bin lira destek alacaklarını ifade etti.