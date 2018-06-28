Kripto Para Borsalarına Halen Yatırım Yapılır mı?

2018'in ilk aylarında 15 bin dolar gibi bir değere sahip olan Bitcoin, günümüzde 6 bin dolar civarında seyrediyor. Kripto paraların bir balon, saadet zinciri veya çevresel felaket olduğu uzun zamandır yazılıp çizilmekte. Peki, 2018'de kripto paralara yatırım yapılır mı?

Bir döneme damgasını vuran ve pek çok kişinin zengin olma hayalini gerçekleştireceğine inanılan kripto para dünyası, son zamanlarda eski popüleritesini yitirdi; ancak şu anki kripto para yatırımcılarının yüzde 78’i önümüzdeki 3 yıl içerisinde kripto paraların değerinin yüzde 30 artacağını savunuyor. Hal böyle olunca da kripto para yatırımcıları büyük bir çevresel felakete sebep oluyorlar.

Çevresel felakete sebep olan yatırımcılar, kripto para üretebilmek adına çalıştırdıkları sistemlerdeki harcanan elektriğin haddi hesabı yok. Yani verilerle konuşmak gerekirse, kripto para için kullanılan sistemlerdeki elektrik oranı dünya elektrik tüketiminin şimdiden yüzde 0.30’una ulaşmış durumda.

Ayrıca kripto paraları elde tutanların yüzde 41’inin dünyayı değiştirecek bir teknoloji olduğuna inanıyorlar. Yine de büyük yatırımcıların, bu teknolojiye 'balon' gözüyle baktığını ve aslında sanıldığı kadar değerli olmadığını düşünen bir kitle de bulunuyor. Genel anlamda bazı büyük yatırımcıların, gerçekten de iyi paralar kazandığını unutmamak gerek.

Kripto paraların ekonomik olarak bir dayanağı olmaması sebebiyle artık bir yatırım aracı olarak görülmediği söylenenler arasında. Buna rağmen risk almak isteyenlerin, yeterli teknolojik altyapıları bulunması sebebiyle kripto paralara yatırım yapabilecekleri de dile getiriliyor.

Sizce kripto paralar artık yatırım aracı mı, yoksa eski günlerini mumla arar mı?