Kripto Para Filmi "Crypto" Geliyor

Beau Knapp, Alexis Bledel, Kurt Russell, Luke Hemsworth, Jeremie Harris ve Vincent Kartheiser gibi ünlü oyuncuların başrolü paylaştığı Crypto, Jeffrey Ingber’in hikayesinden uyarlandı. Carlyle Eubank ve David Frigerio’nun senaryolaştırdığı, John Stalberg, Jr.’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film 2019 yılında izleyiciyle buluşacak. Ayrıca “Crypto” John Stalberg Jr.’ın 2010 yılında yönettiği High School’dan sonra vizyona giren ilk filmi olacak.

Film, ABD Gizli Servisi’nde çalışan bir ajanın, kripto paralarla kara para aklama işlemini uygulayan babası ve ağabeyiyle yaşadığı savaşı anlatacak. Yolsuzlukla mücadele eden ajan, suçun içinde babası ve abisi ile karşılaşınca büyük bir çıkmaza girecek.

Çekim aşaması New York’ta süren filmle ilgili Stalberg “Bu heyecan verici hikayeyi hayata geçirmek için böyle harika bir kadroyla çalışmaktan çok memnunum. Beau inanılmaz yetenekli, onu bu karaktere hayat verirken hem de Alexis, Kurt, Luke, Jeremie ve Vincent gibi yıldızların karşısında görmek bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi...” yorumunda bulundu.

İlerleyen günlerde kripto paralarla ilgili daha çok film ve dizinin ekran karşısına geleceği kesin. Merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.