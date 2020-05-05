Kuaförler ve Berberler Ne Zaman Açılacak? Hangi Önlemler Alınacak?

Covid-19 kapsamında alınan kararlar doğrultusunda bir ayı aşkın bir süredir faaliyet dışı kalan berberler ve kuaförler, alınan yeni kararlarla birlikte hizmet vermeye devam edecek. Peki kuaförler ve berberler ne zaman açılacak ve hangi önlemler alınacak? İşte merak edilen soruya ait detaylar!

Kuaförler ve Berberler Hangi Tarihte Açılacak?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normale dönüş takvimi hakkında bazı önemli detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu açıklamaya göre kuaförler ve berberler 11 Mayıs tarihinden itibaren tekrar hizmet vermeye devam edecek.

Bu süreçte salgının azalarak da olsa halen devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, diğer bakanlıklarla alınan kararlarla birlikte işletmelerin bazı sıkı kurallar çerçevesinde denetleneceğini vurguladı. İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz yaptığı açıklamalarda bu önlemlerden bazılarını açıkladı. Bu açıklamaya göre alınacak bazı önlemler şu şekilde:

- Müşteriler randevu sistemi ile alınacak ve hijyen koşullarına kesinlikle dikkat edilecek.

- Müşteri mekana giriş sırasında maske takmak zorunda olacak. Oturacağı koltuk müşteri oturmadan ve kalktıktan sonra dezenfekte edilecek.

- Müşterilerin aralarında kalan bir koltuk boş bırakılacak. (Örneğin üç koltuklu bir mekanda ortadaki koltuk boş bırakılacak.)

- Kesim örtüleri ve havlular tek kullanımlık olacak ve kullanılan bu eşyalar başka müşterilerde kullanılmayacak.

- Berberler için hassas eldiven tedarik edilecek.

- Bir süre için sakal tıraşında ustura kullanılmayacak. Bu süreçte makine ile düzeltmeler yapılacak.