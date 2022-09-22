Kullanıcı Verilerini Toplamaları Nedeniyle Facebook ve Instagram'a Dava Açıldı

Facebook ve Instagram iOS uygulamalarının, kullanıcıları izinsiz olarak yasa dışı bir şekilde izlemeye devam etmek için Uygulama İzleme Şeffaflığı'nı atlattığını iddia ederek Meta aleyhine bir toplu dava açıldı.

iOS 14'ten bu yana Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT), kullanıcı açıkça devam etmelerine izin vermedikçe, uygulamaların kullanıcıları izlemeyi durdurmasını gerektirir. Facebook, ATT'ye bariz bir şekilde itiraz etti ve öngörülen kazançları üzerinde 10 milyar dolardan fazla bir etkisi olduğunu açıkladı.

Ancak Bloomberg'e göre yeni bir toplu dava, Facebook ve Instagram sahibi Meta'nın, kullanıcı tercihleri ​​ve kapsam dışında kalma ne olursa olsun ATT'yi atlattığını ve veri topladığını iddia ediyor.

Meta Suçlamaları Reddediyor

San Francisco federal mahkemesinde açılan dava, veri gizliliği araştırmacısı ve eski Google mühendisi Felix Krause'nin araştırmasına dayanıyor. Facebook ve Instagram'ın, kullanıcılar tarafından ziyaret edilen web sitelerine JavaScript kodu enjekte ettiğini iddia ediyor. Krause, bu JavaScript kodunun Meta'nın "herhangi bir web sitesinde yaptığınız her şeyi" izlemesine izin verdiğini söylüyor. Bu, normal reklam takibinden daha ileri gidiyor ve hatta teorik olarak sitelere yazılan şifreleri yakalamayı bile içeriyor.

Meta, dava hakkında kamuya açıklama yapmadı ancak Krause'nin raporu, şirketin tarayıcı etkinliğini izlediğini kabul ettiğini ancak yasa dışı veri toplama suçlamasını reddettiğini söylüyor.