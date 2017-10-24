Kulüp Malzemecisi, FIFA 18'de Futbolcu Oldu!

Yediden yetmişe milyonlarca insanın tutkunu olduğu FIFA 18, bu kez oldukça komik bir haberle gündemde. FIFA 18’deki bir Alman futbolcunun aslında futbolcu değil, kulüp malzemecisi olduğu ortaya çıktı. Aslına bakarsanız, ortada oyun editörlerinin yaptığı bir hata yok. Peki nasıl oldu da bir kulüp malzemecisi FIFA 18'de kendine yer buldu? Hadi gelin bu komik olay nasıl olmuş hep birlikte bakalım.

Bildiğiniz gibi FIFA gibi futbol oyunlarında futbolcuların performansları bir puanlama sistemi ile ölçülüyor. FIFA her sene çıkardığı oyununda 46 puan ve civarında yaklaşık 10 futbolcuya yer veriyor. Bunların bir diğer ortak özelliği elbette futbolcu olmaları. Fakat bu 10 futbolcudan bir tanesi olan Alman Tommy Käßemodel isimli karakter, aslında futbolcu değilmiş. "İyi de oyunda ne işi var o zaman?" diye sorabilirsiniz. Haklısınız.

Tommy, gerçek hayatta FC Erzgebirge Aue’nin profesyonel futbolcu listesinde yer alan fakat böyle bir iddiası olmayan biri. Kendisi aslında oyunda kadroda göründüğü kulübün malzemecisi.

Oyunda böyle görünmesinin nedeni ise bir hayli ilginç. Alman futbolunda resmi olarak her kulüp kadrosunda altyapıdan yetişen en az 4 futbolcu bulundurmak zorunda. Geçen sezon başında sadece 3 genci A takıma çıkarabilen Erzgebirge teknik ekibi, çareyi kulübün malzemecisi Tommy'i kadroya katmakta bulmuş.

Hatta resmi bir şekilde FIFA’ya ve diğer futbol federasyonlarına bu şekilde bildirilmiş. Tabii her şeyin bir bedeli var. Tommy, aldığı 46 puanla FIFA tarihinin en kötü futbolcusu, diğer bir deyişle malzemecisi olarak tarihe geçti.