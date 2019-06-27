Küresel Isınmayı Önlemek İçin Yapay Zeka Kullanılacak

Dünya üzerinde son dönemlerde artan karbon salınımı nedeniyle insanlığın büyük bir tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli faktör olan küresel ısınmayı önlemek için bazı girişimler başlatılıyor. Google, Microsoft, Harvard ve MIT gibi kuruluşlar, küresel ısınmayı önleyebilmek için toplantılar düzenliyor. İşte haberimizin detayları.

Küresel çapta iklim değişikliği ile mücadele etmek isteyen ve bu amaçla toplantılar yapan kuruluşlar, 20 kişilik ekip ile birlikte bazı kararlar aldı. Verilen bu kararlara göre herkesin karbon ayak izi bulunacak ve böylece küresel çapta farkındalık oluşturulacak.

Küresel ısınmayı önlemek için şirketler seferber oldu

Küresel ısınma artık bütün dünyanın problemi haline geldi. Öncelikli olarak şirketler bazında küresel ısınma tedbirlerine bakmak gerekiyor. Örneğin Mayıs ayında LG şirketi 2030 yılına kadar bütün karbon salınımlarını durdurmak istediğini ifade etmişti. Ayrıca Volkswagen şirketi de Norveç'te hiç karbon emisyonu yapmayan veri merkezi kurdu.

Küresel ısınma ile ilgili en büyük sorun insanların ta kendisi. Her gün yaptığınız alışverişler ve ulaşım gibi faktörler karbon salınımını üst düzey seviyelere çıkarıyor. Bu kuruluşların önerdiği çözüm ise tam olarak yine insanlarla ilgili. Örneğin alışveriş harcamalarınız ve yolculuklarınızla birçok bilgi sayesinde karbon ayak izinizi öğrenebilirsiniz. Yapay Zeka burada devreye girecek ve sizlerin yıllık karbon salımını ortaya çıkaracak.

Bu şekilde yapay zeka kullanarak 2050 yılında karbon salınımı %37 oranlarına kadar azaltılabilir. Bazı kişiler daha şimdiden bu uygulama ile ilgili gizliliği yok edeceği yönünde görüş bildirebiliyor.

Şirketler yaptıkları açıklamada, gizlilik konusunda şüphe duyan olursa bunu sadece market alışverişlerini kapsayacak şekilde düzenleyebilirler dedi. Burada önemli olan insanların karbon salınımını fark edebilmesi. Peki sizce bu yöntem küresel ısınmayı durdurabilecek mi?