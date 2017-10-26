Kuzey Kore, Elektromanyetik Silahı İle ABD'yi Yok Edebilir!

ABD Kongresi'ne gönderilen rapora göre, Kim Jong-Un eğer Amerika'ya bir elektromanyetik bomba atarsa, tüm Amerikalıların yüzde 90'ını yok edebilir.

Bir tarafta ABD başkanı Donald Trump, diğer tarafta da Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un. İki isim de çok uzun bir zamandır her fırsatta birbirlerini tehdit ediyor. Haliyle dünyada iki liderin karşılıklı atışmasını tedirginlikle takip ediyor.

Hatta, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan CIA Başkanı Mike Pompeo, Kim Jong-Un ordusunun, ABD’yi nükleer silahlarla vurma yeteneğini elde etmesine sayılı aylar kalmış olabileceğini kaydetmişti.

Kim Jong-Un'un askerleri daha önceki nükleer testlerini yeraltında yaptı. Uzmanlar, atmosferde test yapmayı planlayan Kuzey Kore’nin, asıl amacının ABD’yi vurma yeteneğini gösterme olduğu düşüncesinde.

İki ülke arasındaki tansiyon her geçen gün daha da yükselirken, Kuzey Kore'nin ABD'ye olan tehditlerine bir yenisi daha eklendi: Yeni nesil elektromanyetik silah.

ABD'deki yeni gündem, Kuzey Kore'nin envanterinde bulunan electromagnetic pulse (EMP) adındaki silahı. Söylenenlere göre bu silah o kadar güçlü ki kullanıldığı takdirde ABD'nin yüzde 90'ını yok edebilirmiş.En azından bir kıtadaki tüm elektronik şebekeleri devre dışı bırakan silahın etkileri hakkında Kongre'ye rapor veren nükleer fizikçilerin iddiası bu yönde.

ABD Kongresi bünyesinde görev yapan EMP komisyonu (Elektromanyetik Darbe Saldırısı), kongreyi Kim'in ölümcül silahını serbest bırakması halinde bunun yeterli olmayacağı konusunda uyardı: "ABD'ye atılacak bir nükleer füze, sınırsız bir süre için elektrik şebekesini kapatabilir ve bu da tüm Amerikalıların bir yıl içinde yüzde 90'a kadar ölümüne yol açabilir"

Örneğin, bu tarz bir saldırı durumunda sistemeri kapanacak yolcu uçaklarının düşmesi ile 500 bin kişinin hayatını kaybedebileceği belirtiliyor. Üretimin durması ve nüfusu doyuracak kaynakların kuruması ile de milyonlarca kişi 1 yıl içinde hayatını kaybedebilir.

EMP Komisyonu bildirgesi, "Kuzey Kore'den başlayarak yeni radikal ABD düşmanlarının, küçük nükleer cephaneliklerin ve uzun menzilli füzelerin geliştirilmesiyle, ABD'ye nükleer bir eleoktromanyetik darbe saldırısı ABD'ye yıkıcı zarar verebilir" açıklamasında bulunuyor.

Elektromanyetik karartma bombaları ilk olarak ABD ordusu tarafından 1991 Körfez Savaşı sırasında kullanılmıştı. Silah, son olarak 1999’da NATO tarafından Sırbistan’da kullanılmıştı.

Öte yandan, Güney Kore'nin da benzer bir silah üzerinde çalıştığı ve olası bir nükleer saldırıda Kuzey Kore'nin saldırısını önlemek için bu tesislere karşı kullanabileceği de belirtiliyor.