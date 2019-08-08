Kuzey Kore, Nükleer Programı İçin Kripto Para Çalıyor

Reuters tarafından ortaya atılan bir rapora göre, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarının geliştirmek amacıyla siber saldırılarda bulunduğu iddia edildi. Siber ekibin nükleer programın finanse edebilmek için kripto para çaldığı söyleniyor.

Kuzey Kore'nin bugüne kadar finansal ve kripto para hırsızlığı sayesinde 2 milyar dolar gelir elde ettiği ifade edildi. Kuzey Kore'nin kötü niyetli siber faaliyetlerinin 17 ülkede 30’dan fazla bağımsız saldırıyı kapsadığı bildiriliyor. Ortaya çıkan raporda konuya ilişkin şunlara yer verildi:

"Kuzey Kore Cumhuriyeti siber aktörlerinin çoğu Keşif Genel Bürosu yönetiminde faaliyet gösteriyor. WMD (kitle imha silahları) programları için toplamda 2 milyar dolar kadar tahmin edilen para topladılar. Bu paranın birçoğu ise kripto para hackerlığından sağlandı"