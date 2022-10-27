KYK Borçlarıyla İlgili Düzenleme Genel Kurul'da Kabul Edildi

Bir süredir öğrencilerin kararını beklediği, gündemden inmeyen KYK borcu düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre daha önce olduğu gibi öğrenim kredisi alanlar borçlarını mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan yeni değişiklikle birlikte öğrenim kredisi alan öğrenciler artık borçlarını sadece aldıkları miktar üzerinden ödeyecek. Eğitim öğretim süreci sona eren öğrenciler ise mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak ve aldığı süre kapsamında aylık şekilde ödemelerini gerçekleştirecek.

Borçlar Bir Yıl Faizsiz Ertelenebilecek

Borcu olan öğrenci borcunu erteleme talebinde bulunursa ve borçlunun sigortalı bir işte çalışmadığı teyit edilirse ilk yıl bir defaya mahsus olacak şekilde faizsiz erteleme gerçekleştirilebilecekken, sonraki yıllarda her yıl için %10 faiz eklenecek fakat bahsi geçen yıl TÜFE %10'dan azsa faiz TÜFE üzerinden uygulanacak. Bu erteleme işlemi ise yalnızca 3 kez gerçekleştirilebilecek.

Öğrencinin ödeme dönemi askere gittiği döneme denk geldiği takdirde borçlu öğrenci talebini iletecek ve borcuna herhangi bir ilave yapılmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenebilecek. Bir diğer önemli konu ise şu ana dek ödeme yapan öğrencilerle ilgili. Karara göre düzenlemenin yürürlüğü girdiği tarihten önce yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir iade gerçekleştirilmeyecek.

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