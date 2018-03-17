L’Oreal, AR Güzellik Uygulamaları Geliştiren Modiface’i Satın Aldı

Son dönemde arttırılmış gerçeklik (AR) destekli güzellik uygulamalarına veren L’Oreal, bu alanda birçok firmaya hizmet vermiş olan ünlü şirket Modiface’i satın aldığını duyurdu.

L’Oreal’in bu satın alma işlemini ne kadarlık bir ücret karşılığında gerçekleştirdiği belirtilmedi. Ancak Reuters, Modiface’in kullanıcılara makyaj ve saç stillerini kendileri üzerlerinde görmelerine imkan tanıyan pek çok patentinin sahibinin artık L’Oreal olacağını aktardı. Daha önce birlikte birçok işe imza atan Modiface ve L’Oreal'in arasında bir satın alma anlaşmasının imzalanmasıysa sürpriz olarak nitelendirilmedi.

Daha önce yapılan projelerden biri de kullanıcılara farklı saç stillerini deneme imkanı sunan Style My Hair isimli mobil uygulamaydı. Hatta bu projede Modiface, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla, 22 binden fazla yüz tipi görüntüsünü uygulamaya eklemişti. L’Oreal de akıllı güzellik araçları ve uygulamaları geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları CES 2018 Fuarı’nda tanıttığı Ultraviyole Tırnak Sensörü'nü ile taçlandırmıştı.

Günümüzde arttırılmış gerçeklik, güzellik endüstrisinin önemli bir parçası haline geldi. Örneğin; AR makyaj uygulamaları geliştiren Çin’li bir şirket olan Meitu’nun piyasa değeri milyar dolarlarla ifade ediliyor. Pek çok farklı marka da kendi AR araçlarını ve uygulamalarını geliştirmeye çalışıyor. Özellikle yakın gelecekte akıllı ayna teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, AR güzellik uygulamalarının çok daha verimli ve yaygın hale geleceği tahmin ediliyor.

Birçok şirketin AR güzellik uygulamaları konusunda geçmişte Modiface şirketiyle beraber çalışmalar yapıtğını göz önüne alırsak, L’Oreal’in bu satın alma işlemiyle rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük kuracağı söylenenler arasında yerini alıyor.