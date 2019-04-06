Layers of Fear 2'den 13 Dakikalık Bir Oynanış Videosu Geldi

Layers of Fear 2 oyunun geliştirilme aşamasındaki kod adı Project Méliès için geçtiğimiz senenin Mart ve Ağustos ayları içerisinde yayınlanan iki ayrı video yayınlanmıştı. Oldukça gizemli olan bu videolardan sonra da Layers of Fear 2, yine geçtiğimiz yılın Ekim ayı içerisinde yapılan duyuruyla ortaya çıkmıştı. Bloober Team ekibinin bizlere ilk oyundaki deneyimi farklı bir ortamda yeniden yaşatacağını tahmin ediyorduk. Nitekim yanılmadık. Hatta çok daha fazlasının bizleri beklediğinden de emin olduk.

Bildiğiniz gibi PAX East 2019 geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Bu etkinliğe katılanlardan şanslı olanlar, ikinci oyunu deneme fırsatı buldular. Tabi ki bu deneyimlerini sonradan Youtube üzerinden paylaşmayı da ihmal etmediler. Karşımızda da bu videolardan bir tanesi var. Toplamda on üç dakikalık bir Layers of Fear 2 keyfi sizi bekliyor.

Bu yeni oyun, ıssız bir feribotta geçecek ve gizemli bir yönetmenin yeni filmi için başrol tekfilini kabul eden bir Hollywood aktörünü canlandıracağız. Oynanış videosunun geneline bakacak olursak, ilk oyunu pek aramayacakmışız gibi görünüyor. Layers of Fear oyunundan aşina olduğumuz türden sahneler Layers of Fear 2 oyununda da karşımıza çıkıyor.