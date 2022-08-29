LC Waikiki Ürünlerini Satacağı Metaverse Mağazasını Açtı

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından LC Waikiki, alışveriş deneyimini Metaverse'e taşımak üzere yaptığı çalışmaları tamamlayarak Türkiye’de bir ilk olan Meta Store’u kullanıcıların beğenisine sundu.

LC Waikiki, Metaverse dünyasındaki ilk giyim mağazasını sınırlı sayıda kullanıcıya açtı. İlk olarak deneme sürümü olarak sunulan LC Waikiki Meta Store mağazasıyla, geleceğin alışveriş deneyimi tüketicilerle buluşturulurken, platformun geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Kullanıcılar LC Waikiki Meta Store’da hâlihazırda kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerinde 120’den fazla ürünü üç boyutlu modelleriyle inceleyerek alışverişlerini gerçekleştirebilecek ve satın aldıkları ürünleri adreslerine teslim alabilecekler.

"Gelecekte Mağazaların Tamamı Metaverse'e Taşınabilir"

LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, Metaverse kavramının günlük yaşantımızın bir parçası hâline geleceğine inandığını ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi:

"Metaverse çalışmalarımızı tamamen içerideki meta ekibimiz liderliğinde yönetmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. LC Waikiki Meta Store’da kullanıcılarımız için keyifli bir dünya hazırlayarak, eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklandık."

Henüz Türkiye'de ve Dünya'da bu teknolojinin daha başında olunduğunu belirten Şerafettin Özer, gelecekte alışveriş ekosisteminin buraya taşınacağına inandığını söyledi.

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