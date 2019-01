League of Legends 2019 Sezonu İçin Muhteşem Bir Sinematik

League of Legends’in geliştiricisi Riot Games, on milyonlarca kişi tarafından oynanan MOBA oyununa özel muhteşem bir sinematik daha yayınladı. League of Legends 2019 sezonu için hazırlanan Awaken isimli tanıtım videosu, izleyenlerden tam not aldı.

Yayınlanan videoda, ön planda olmayan birçok karaktere dair yeni hikaye detaylarına yer verilirken, oyunu yakinen tanıyanların hoşuna gidecek yer verildi. Awaken videosunda ün ana hikaye bulunuyordu: İlkinde Jhin yıkık bir sahnede küçük bir performans gösteriyordu. İkincisinde Draven, Noxus’un arenasında bir gladyatör dövüşü izlerken, son hikayedeyse Irelia’nın Ionia’yı işgali izlediğini gördük.

Videoda bu karakterlerin yanı sıra Jhin’in oyunu sırasında sahneyi bir grup askerle birlikte basan ünlü suikastçi Camille ve Draven’ın arenasında dövüşen Riven da kendine yer buldu. Oyunun hikayesini bilenleri mutlu edecek detaylar barındıran video, animasyonlarının kalitesiyle de oldukça sevildi.

Kaliteli animasyonların yanı sıra videonun arkasında çalan müzik için Valerie Broussard ile anlaşan Riot Games, ortaya hemen aşağıda izleyebileceğiniz oldukça kaliteli bir iş çıkarmış oldu.