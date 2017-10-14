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League of Legends'in Yapımcısından Yeni Oyun Geliyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun Oyun
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Tüm dünya genelinde popüler bir oyun olan League of Legends’in yapımcısı Riot Games, bugün yaptığı açıklamada yeni bir oyun piyasaya süreceğini duyurdu. Bu proje üzerinde bir hayli ciddiyetle duracağını ifade eden Riot Games, ekibini küçülterek diğer geliştiricilerini yeni projeyi üretmeleri için ayıracak. 

Brandon Beck ve Marc Merill tarafından kurulan Riot Games, 8 yıldır LoL oyunu üzerinde çalışıyor. Oyun için çeşitli e-sport müsabakaları düzenleniyor ve oyun dünya genelinde bir hayli oyuncuya hitap ediyor. Ancak Riot Games tarafından alınan yeni karar ile birlikte, “Riot Games’in bir marka haline gelmesi” için çalışmalara başlandı. Riot Games’in kurucularından gelen açıklamada “Büyük ve yetenekli bir takıma sahip olduğumuz için heyecanlıyız. Artık Riot Games'in sonundaki ‘s’ harfini kullanarak yeni projeler üretmeye başlayabileceğiz.” dedi.

Ayrıca ekip içerisinde görev değişikliğine giden yapımcı, sadece LoL ile uğraşmak için uzun zamanlı çalışanları olan Dylan Jadeja, Scott Gelb ve Nicolo Laurent'e kendi görevlerini teslim ettiler. Bundan sonra Brandon Beck ve Marc Merill tamamen LoL ile ilgilenecekler. 

Riot Games tarafından alınan bu kararların şirket için ne gibi sonuçlar doğuracağını zaman içerisinde göreceğiz.

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ETİKETLER: League of Legends riot games

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