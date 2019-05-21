LED Ekranlar Gözünüzde Kalıcı Hasara Yol Açabilir

Son zamanlarda LED ekranlar ile ilgili yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı; yeni bazı bulgulara ulaştı. Bu Ajans tarafından paylaşılan rapora göre, yoğun ve güçlü LED ışığı fototoksik problemlere yol açıyor.

Diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi, göz hastalıklarında da kalıcı veya geçici olarak adlandırılabilecek rahatsızlıklar bulunuyor. Eğer uzun süre LED ışığına maruz kalırsınız gözlerinizde kalıcı bir hasar oluşmaya başlar.

LED ekranlar sağlığı tehdit ediyor

Yaşın ilerlemesiyle birlikte gözlerin görme gücü de zayıflamaya başlar. Bazı etkenlerle bu görme gücü giderek azalır. Son olarak yapılan bir araştırmada, LED ekranların göz yaşlanmasına da neden olduğu ifade edildi. Bu durum kendisini görme yetisinde düşüş gibi belirtilerle ortaya koyar.

LED lambaların böyle bir etki yaratmasının en önemli nedeni ise, Akkor ampul için gereken elektriğin çok azının kullanılmasıdır. Böyle bir durumda, göz ışığı daha yoğun açılmaya çalışır ve zarar görür. Eğer LED ekranları gece veya karanlık bir ortamda kullanırsanız, gözlerimizin biyolojik ritmi de bozulur. LED ekranlar aynı zamanda, uyku bozukluğuna da neden oluyor.

Otomobil üreticileri arabaların farlarının bile yavaş açılması gerektiğini ifade ediyor. Çok güçlü bir elektrik olması halinde, karşı tarafta şok etkisi yaratabilir. Peki siz de yoğun olarak LED ekran kullanıyor musunuz? Sizde de bu tarz belirtiler ortaya çıkmışsa, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.