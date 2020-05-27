Lenovo AirPods Kulaklığı Tasarlamak İstiyor! İşlemler Başlatıldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Lenovo yeni bir patent için düğmeye bastı. Ancak bu seferki patenti gördüğünüzde, muhtemelen aklınıza ilk olarak Apple AirPods kulaklıkları gelecek. Dilerseniz şirketin yeni gözdesi olacak kulaklıklara bir göz atalım.

Teknoloji devlerinin kendi aralarında bazı fikirleri paylaştıkları bilinir. Örneğin Xiaomi tasarladığı akıllı telefon modellerinde Apple tarzını benimsiyor. Buna benzer sayısız örnek bulmak mümkün. Lenovo firmasının üretmeyi planladığı kulaklıklar bunun en bariz örneklerinden bir tanesi olacak.

Lenovo AirPods kulaklıkları büyük başarı yakalayabilir

Lenovo tarafından yapılan patent başvurusu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi yetkililerince kabul edildi. Böylece Apple şirketinin bu cihazlar ile ilgili dava açma ihtimali sıfıra indirilmiş oldu. Şirketin yaptığı diğer hamle ise, fiyat konusunda.

Gelen sızıntılara ve tasarım detaylarına bakıldığında, bu yeni cihazın piyasa fiyatının çok altında satılacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar vergilerle birlikte biraz daha yüksek fiyatla alınma ihtimali olsa bile, yine de Apple ile kıyaslanamayacak düzeyde düşük olacaktır.

Lenovo tarafından üretilecek kulaklık modellerinin tasarım açısından değerlendirmesini yaparsak, şık göründüğünü söyleyebiliriz. Kulaklıklarda herhangi bir düğme bulunmadığı için muhtemelen dokunmatik sisteme sahip olacak. Hatırlayacağınız üzere, Lenovo tarafından piyasaya sunulan HT10 Pro, HT20, HE18 ve HD116 kodlu ses ürünleri tek düğmeyle etkinleştirilen EQ teknolojisi ile gelmişti. Muhtemelen bunda da aynı sistem kullanılacak.