Lenovo’dan Yeni IdeaPad Modelleri: C340, S340 ve S540

Çinli teknoloji devi Lenovo, yeni IdeaPad’lerini İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da tanıttı.

Lenovo'nun yeni IdeaPad’leri, birinci sınıf ince dizüstü bilgisayarlarla, 2’si 1 arada laptoplar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.

Lenovo IdeaPad C340

Örneğin; IdeaPad C340. Fiberglas üst ve ince çerçevelere sahip olan 2’si 1 arada bilgisayar, 14 ve 15 inç ekran seçenekleriyle geliyor. Lenovo'nun ileri teknoloji dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz bu tasarım, yeni IdeaPad’lerde de kendine yer bulmuş.

Aynı şey cihazın üzerindeki web kamerasının kötü niyetli kişiler tarafından açılmasını engelleyen Privacy Shutter ve pili sadece bir saatte yüzde 80 seviyesine çıkaran hızlı şarj özelliği için de geçerli.

C340’ta ayrıca, arka aydınlatmalı klavye, aktif kalem desteği ve parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

14 inçlik modellerin bir tanesinde AMD Athlon 300U işlemcisi bulunurken, diğerinde ise Intel Pentium 5405U işlemcisi bulunuyor. Her iki model de 1366x768 piksel çözünürlükte TN ekranla geliyor.

14 inçlik IdeaPad C340’un Intel ve AMD modelleri 450 dolardan, Intel işlemcisine sahip 15 inçlik modeli ise 500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Lenovo IdeaPad S340

C340’a IdeaPad S340 ve S540 modelleri eşlik ediyor. Her ikisi de C340 gibi 14 ve 15 inçlik versiyonlarla geliyor. Karbon fiber ve alüminyum gibi yüksek kaliteli malzemelerden tasarlanan S340, Dolby Audio, hızlı şarj ve Privacy Shutter gibi özelliklere sahip.

IdeaPad S340 modelinin özellikleri:

Intel Core i7-8565U veya AMD Ryzen 7 3700U işlemci

Nvidia GeForce MX250 GPU (yalnızca Intel)

14 inç full HD IPS ekran veya 15.6-inç full HD IPS dokunmatik ekran

12GB'a kadar depolama alanı

256GB'a kadar M.2 SSD (NVMe desteği) veya 128GB SSD + 2 TB HDD depolama

14-inç Intel işlemcili model 370 dolardan başlıyor (AMD fiyatlandırması henüz belli değil)

15.6-inç Intel işlemcili model 450 dolardan, AMD işlemciye sahip model ise 430 dolardan başlıyor

Lenovo IdeaPad S540

Son olarak, yeni IdeaPad ailesinin en güçlü ve en şık üyesi olan S540, tamamen alüminyum bir kasadan oluşuyor.

15,6 inçlik 300 nit parlaklıkta full HD IPS ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Nvidia GeForce GTX 1050 grafik işlemcisini kullanıyor.

Çift hareketli soğutma fanı ve 512GB SSD desteğiyle gelen S540, 3 farklı renk seçeneği ile 730 dolardan satışa sunulacak.