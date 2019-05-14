Lenovo, Dünyanın İlk Katlanabilir PC'sini Tanıttı

Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarını tanıttı. 2020’de çıkış yapacak olan dizüstü, telefonlarla kullanılan katlanabilir teknolojiyi yineliyor. Üç yılda geliştirilen katlanabilir ekranlı PC’nin teknik detayları haberimizde.

Samsung’un çıkışını ertelemek zorunda kaldığı ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold ile Huawei’nin piyasaya çıkışını dört gözle beklediğimiz katlanan telefonu Mate X arasındaki tasarımsal, donanımsal farkları konuşa duralım, Lenovo, dün düzenlediği etkinlikte dünyanın ilk katlanabilir ekranlı PC’sini duyurdu.

Lenovo ThinkPad X1 serisinin bir parçası olan cihaz, şu anda prototip aşamasında olsa da 2020 gibi oldukça kısa sürede pazara sunulması planlanıyor. Geliştirilmesi üç sene süren cihaz, dizüstü sınıf cihazlar arasında en üst noktaya konumlandırılacak. Bir aksesuar ya da ikinci bilgisayar olarak değil, başlı başına bir ürün olarak pazardaki yerini alacak. Cihazın teknik detaylarına geçecek olursak; 13.3 inç, 2K çözünürlük sunan 4:3 ekran formatını kullanan LG imzalı OLED ekrana sahip. Cihaz içe katlandığından çantada veya masa üzerinde ekranın zarar görme olasılığı oldukça düşük. Ekranın kalitesi noktasında şu an için yorum yapmak yanlış olur. Prototip aşamasında olan cihazda ekran kararması ve zayıf görüş açıları sorunu vardı. Tabii ki; tamamlanmayan bir donanım olduğunu unutmamak gerek. Donanımdan devam edelim. Bu katlanabilir PC’ye Intel işlemci güç veriyor. Lenovo’nun söylediğine göre hücresel veri kullanımında cihaz tam bir günü çıkarıyor. Wacom kalem ve ayrı klavye ile birlikte gelen cihazın üreticileri Samsung ile aynı kaderi yaşamamak için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını da ekledi. Galaxy Fold sorunlarından kaçınmak için çalışan şirket, işlevsellik ve dayanıklılığı artırmak için de cihazın menteşesi üzerindeki testi de iki katına çıkarmış.

Cihazın yazılımına ilişkin ilginç bir detay paylaşıldı. Basına kapalı olarak gösterilen cihaz, Windows 10 çalıştırmasına rağmen tamamlanmış-final sürümün Microsoft işletim sistemini kullanmayacağı söylendi. Son olarak, cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.