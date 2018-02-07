Lenovo, ThinkPad X1 Carbon Modellerini Geri Çağırıyor

Lenovo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Lenovo ThinkPad X1 Carbon serisi dizüstü bilgisayarlardan “bazılarının” yanma riski taşıdığını ve bunların geri çağırılarak Lenovo tarafından ücretsiz olarak tamir edileceğini açıkladı. Geri çağırma duyurusu ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından yapıldı. Geri çağırmanın temel sebebinin “yeterince sıkılmamış vidalar” olduğu, bu durumun bataryada hasara yol açabileceği ve bunun sonucunda aşırı ısınma ile birlikte yangın riskinin bulunduğu belirtildi.

ABD’deki bazı kullanıcılardan gelen aşırı ısınma şikayetleri üzerine konuyu araştıran Lenovo, söz konusu cihazların gerçekten sorunlu olduğunu fark etti ve hatasını kabul etti. Lenovo bazı cihazlardaki bu sorunu, iyi sıkılmayan vidalardan dolayı bataryaların aşırı ısınması ve bunun sonucunda da yangın riski oluşması olarak tanımladı. Geri çağırma işlemi şu an için sadece ABD ve Kanada’da yapılıyor. ABD’de 78 bin, Kanada’da ise 5 bin 500 cihazın geri çağırıldığı biliniyor.

Sorunlu olduğu tespit edilen dizüstü bilgisayarların 14 inçlik 5. nesil Lenovo ThinkPad X1 Carbon modeller olduğu ve geri çağırma uygulamasının “20HQ”, “20HR”, “20K3”, “20K4” tip X1 cihazları için geçerli olduğu açıklandı. Sorunlu modellerin Aralık 2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasında üretilen modeller olduğu ifade edildi. Yangın çıkma riski bulunan cihazlarını en yakın yetkili Lenovo servisine götüren müşteriler, cihazlarını ücretsiz olarak tamir ettirebilecekler ve cihazlarını kullanmaya devam edebilecekler.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon sahipleri, Lenovo’nun internet sayfası üzerinden cihazlarının ücretsiz tamir kampanyasından yararlanıp yararlanamayacağını öğrenebiliyor. Sitede size sadece cihazınızın seri numarası ve cihaz tipi soruluyor ve bu bilgiler doldurulduktan sonra cihazınızın geri çağırılma konusunda ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Bu konuda ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu da, X1 Carbon sahiplerinin, üretim tarih kodlarını dizüstü bilgisayarlarının alt tarafında bulabileceklerini belirtti.

Lenovo, sorun olduğu tespit edilen modellerden herhangi birine sahip olan kullanıcıların derhal cihazı kullanmayı bırakmalarını ve cihazı yetkili Lenovo servislerinden birine getirerek tamir ettirmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.