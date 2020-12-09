Dünyanın İlk Katlanabilir Bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Dünyanın ilk katlanabilir Windows 10 işletim sistemine dizüstü bilgisayarı, ilk kez CES 2020'de tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye fiyatı belli oldu. Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye'de ön satışa sunuluyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’u Türkiye’de tanıttı. Bir kitap gibi katlanabilen ThinkPad X1 Fold, dünyada ilk kez yan yana iki ekranı aynı anda kullanım olanağı sağlıyor.

Kolayca katlanan ThinkPad X1 Fold, çevrimiçi göz atma, video aktarma ya da sunum izleme amacıyla ayrıca tablet gibi de kullanılabiliyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold, 13.3 inçlik ekrana sahip. Geleneksel dizüstü bilgisayarlara benzeyen Lenovo ThinkPad X1 Fold gücünü Intel Hybrid teknolojili Intel Core yonga setinden alıyor. İşlemcinin tam adı açıklanmadı. 8 GB RAM'e sahip olan katlanabilir tablet 1 TB'a kadar PCIe-NVMe M.2 2242 SSD'yi destekliyor.

Magnezyum alaşımlı kasa üzerine şık bir deri kapak ile sunulan ThinkPad X1 Fold, bir dizüstü bilgisayardan çok şık kapaklı bir defteri andırıyor. Küçük boyutlu ve zarif bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan ThinkPad X1 Fold’un deri kapağı, ürünün dik durmasını sağlayan yerleşik bir destek işlevi de görüyor.

50 Wh bataryaya sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Fold, paylaşılan bilgilere göre Apple Macbook Air'den daha hafif. Tasarımı ile göz dolduran Lenovo ThinkPad X1 Fold fiyatı ile kullanıcıları üzebilir.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye Fiyatı

Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye fiyatı 42.499,00 TL olarak açıklandı.

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