LG, 2020 Premium TV Modellerini Satışa Sunuyor

LG, aralarında GX Gallery OLED serisi ve Gerçek 8K ZX’in bulunduğu 14 yeni OLED modelini içeren 2020 TV serisi piyasaya sürdü. LG 2020 Serisi Premium TV’ler Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

LG Electronics’in 2020 model Premium TV’leri, sofistike tasarımları ve sergilendiği alanlarla mükemmel uyum sağlamalarıyla dikkat çekiyor. LG’nin 2020 OLED TV serisinde en derin siyahlar, en gerçekçi renkler ve sonsuz kontrast sunan bağımsız OLED piksel teknolojisini sunmaya devam ediyor.

LG’nin sıra dışı tasarıma olan bağlılığını kanıtlayan üç yeni GX Gallery OLED modeli (55, 65 ve 77 inç) arka aydınlatma gerektirmeyen eşsiz OLED görüntü teknolojisini minimalist bir tarzla birlikte sunuyor. Bu tarzla TV’nin görüntü kalitesinin ultra ince bir forma entegre edilmesi sağlanıyor. Bu noktada yeni seride bulunan 65 inç modelin sadece 20 mm incelikte olduğunu belirtmek gerekiyor.

Böylelikle TV, duvarda bir sanat eseri gibi duruyor. Benzersiz detay ve netlikte görüntüler üreten LG OLED ZX Gerçek 8K modeller (88 inç OLED ZX ve 77 inç OLED ZX) 4K’nın 4 katı ve Full HD’nin 16 katı ekran çözünürlüğü sunuyor. LG, bu TV’lerde gerçek 8K deneyimini garanti ediyor. Bu TV’ler Tüketici Derneği tarafından tanımlanan 8K Ultra HD TV’ler için açıklanan endüstri tanımını fazlasıyla karşılıyor ve CTA 8K Ultra HD logosunu kullanan ilk 8K TV modelleri arasında yer alıyor.

LG ayrıca tüketicilerin favorisi C ve B OLED serisinin yeni üyeleri 77, 65 ve 55 inç CX ve BX modellerini de satışa sunuyor. Bu seriye önümüzdeki aylarda ilk kez satışa sunulacak 48 inç CX OLED TV modeli de eklenecek. Satışa sunulan Premium TV serisinde ayrıca CTA 8K Ultra HD logosunu taşıyan 7 adet Gerçek 8K Nanocell TV modeli de (Nano99, Nano97, Nano95) bulunuyor.

LG 2020 OLED ve 8K Nanocell TV’lerin çoğunda yeni üçüncü nesil Alpha 9 AI işlemci bulunuyor. Bu işlemci, yeni TV’lerde görüntü ve ses kalitesini daha da artırmak için ek işlem gücü ve gelişmiş derin öğrenme algoritmaları kullanıyor ve bir önceki neslin özelliklerini katlayarak devam ettiriyor. 3. Nesil Alpha 9 işlemci, geliştirilen yen özellliklerle izleyicilerin filmleri, spor karşılaşmalarını, oyunları ve diğer içerikleri daha gerçekçi bir şekilde izlemelerini sağlıyor. 2020 model TV’ler, yüksek kaliteli ses ve gecikmesiz performans için eARC ve ALLM gibi en yeni HDMI özelliklerini destekliyor. 8K modeller, HDMI ve USB dijital girişlerden doğal 8K içeriği oynatabiliyor, YouTube’un da kullandığı codec olan HEVC, VP9 ve AV1 dahil çeşitli codec’leri destekliyor. 60fps’de 8K içerik akışını destekliyor ve HDMI üzerinden 8K 60P çözünürlükte görüntü sağlıyor.

LG’nin en yeni OLED modelleri, izleyicilere gerçek bir sinema deneyimi yaşatıyor. Hollywood Profesyonel Birliği'nin Mühendislik Mükemmeliyet Ödülü'nü kazanan ve donanım seviyesinde performans gösteren entegre kalibrasyon yazılımı sunan ilk TV’ler arasında yer alan OLED modeller, yeni Dolby Vision IQ ve UHD Alliance’ın Filmmaker Modu desteğiyle filmleri tam olarak yapımcılarının istediği gibi görüntülüyor.

LG’nin 2020 TV’leri oyuncular da için de mükemmel seçim. Resmi olarak NVIDIA G-SYNC uyumlu TV’ler sunan ilk üretici olan LG, bu üstün oyun teknolojisini destekleyen toplam 12 yeni OLED TV modeli sunuyor. G-SYNC, grafiklerin mükemmel bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor ve TV'nin yenileme hızına bağlı donanımın kare hızına uyarlayarak oyuncuların oyunun içinde gibi hissetmeleri sağlıyor. LG’nin bağımsız OLED piksel teknolojisi, titreme veya sekme olmadan sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamak üzere üstün görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi sunuyor ve ultra hızlı tepki süresi sağlamak için bireysel piksel kontrolünün hassasiyetini kullanıyor. LG'nin 2020 OLED ve NanoCell TV'leri HDMI VRR'yi destekleyerek LG'yi, grafik kartları ve oyun konsolları gibi çok çeşitli oyun cihazlarıyla uyumluluk sunan tek TV markası haline getiriyor.

LG OLED TV'ler, spor karşılaşmaları heyecanını evde en gerçekçi yaşamak isteyenler için de en iyi seçim. Sports Alert gibi özellikler ise, izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki favori takımlarının skorlarını, maçlarını, programlarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor. 2020 serisi LG TV’lere aynı anda bağlanan iki Bluetooth hoparlör de sunduğu 360 derecelik ses ortamıyla stadyumdaki tüm sesi gerçeğe en yakın haliyle yansıtıyor.