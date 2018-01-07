LG’nin 65-İnç’lik Kıvrılabilen OLED TV’si Ortaya Çıktı

Birkaç yıl önce LG, tıpkı bir gazete gibi bükülüp sarılabilen aşırı fütüristik 18-inç OLED ekranını gururla sergilemişti. Bugün, bu prototip 65-inç boyutuna ulaştı ve şirket bu teknolojiyi büyük bir TV boyutuna uyarlamayı başardığını duyurdu. Yaklaşan CES 2018 fuarında LG, UHD (4K) çözünürlüğe sahip olan ve kıvrılabilen 65-inç OLED prototipini sergileyecek.

Neden bir TV’yi kıvırıp rulo haline getirmek isteriz? Açıkcası depolamayı ve taşınabilirliği daha kolay kılıyor. Televizyonun stant kısmından yukarı doğru çıkan ekranı istediğiniz zaman standın içine kıvırarak saklayabiliyorsunuz. Böylece televizyonu kullanmadığınız zamanlarda tamamen saklayabiliyorsunuz. Kıvrılıp rulo haline getirilebilecek kadar esnek olan bu ekran paneli aynı zamanda daha organik ve doğal.

OLED panele ve 4K çözünürlüğe sahip olması dışında şimdilik diğer teknik özellikleri bilinmeyen geleceğin bu 65-inç prototipi CES 2018 fuarında yerini alacak.