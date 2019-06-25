Libra Yararlı Bir Tasarruf Aracı Olabilir

Geçtiğimiz haftalarda Facebook tarafından tanıtılan sanal para birimi Libra hakkında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından bir açıklama yapıldı.

Fitch'ten Dikkat Çeken Libra Açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın fiyat istikrarı sağlayabileceğini söyledi. Fitch ayrıca Libra'nın yararlı bir değiş tokuş ve tasarruf aracı olabileceğini de belirtti.

Fitch tarafından yayınlanan raporda şu cümlelere yer verildi: "Libra'nın diğer kripto para birimleri karşısındaki olası avantajı, Libra fiyatının bir para kurulu gibi yedek fonda saklanan birden fazla para birimine bağlı olmasıdır. Söz konusu fonun boyutu, belirsiz tedarik veya kripto para birimleri uygulamalarındaki diğer algoritmalar yerine işlem taleplerine bağlı olarak değişecek.

Libra Birliği, 1 milyarı cep telefonu kullanan ve 500 milyonu internete erişebilen 1.7 milyar yetişkinin bankalardan aldığı hizmetin yetersiz olduğunu öngörüyor. Birlik, bankaların hizmet veremediği bu nüfusa kendi kripto para birimiyle, 1 doların altında hava işlemleriyle neredeyse hiç masraf olmadan hizmet verebileceğini öngörüyor."

Sizler Fitch'in Libra hakkındaki değerlendirmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un sanal para birimi Libra tutar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!