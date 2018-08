Life is Strange 2'nin 20 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Life is Strange 2'nin merakla beklenen oynanış videosu yayınlandı. 20 dakikalık oynanış videosunda oyunun hikayesine hızlı bir bakış atıyoruz.

Dontnod Enterntainment'in geliştirdiği, Square Enix'in dağıtıcılığını üstlendiği ilk Life is Strange oyunu oyunseverler tarafından övgülere boğulmuştu. Oyuncuları bekletmek istemeyen Square Enix, Life is Strange 2'nin ilk tanıtım videosunu dün yayınlamıştı. Bugün ise oyunun 20 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Life is Strange 2'nin oynanış videosunda oyunun ilk 20 dakikasına bakış atıyoruz. Hikaye 16 yaşındaki Sean Diaz'ın arkadaşıyla bir parti hakkında konuşmasıyla başlıyor. Eve dönen Sean, babasıyla bu durumu tartışıyor. Daha sonrasında küçük kardeşi Daniel'ı dayak yemekten kurtaran Sean, kardeşine zorbalık yapan çocuk ile kavgaya tutuşuyor. Sean, kavgaya tutuştuğu çocuğun yanlışlıkla omurgasını zedeliyor ve olaylar burada başlıyor. Durumu fark eden bir polis olaya dahil oluyor. Olaya dahil olan polisle birlikte istenmeyen büyük bir felaket gerçekleşiyor. Babasını kaybeden Sean, kardeşi Daniel'ı yanına alıp polisten kaçmaya çalışıyor. İki kardeş Meksika'ya doğru yol alıyor. Daniel ve Sean, Meksika'ya doğru yol alırken karşılarına bir takım zorluklar çıkıyor ve 2 kardeş bu zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor.

Life is Strange 2'nin ilk bölümü PC, PS4 ve Xbox One platformları için 27 Eylül'de çıkış yapacak.