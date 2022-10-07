LinkedIn'in Clubhouse Benzeri Uygulaması Hayata Geçti

Yakın zamanda LinkedIn'in Clubhouse benzeri bir ses odası özelliği getireceği konuşuluyordu. Sesli Etkinlikler özelliği ile platform üzerinde canlı yayınların ve etkinliklerinin listelenmesi mümkün hale geldi. LinkedIn, bahsedilen bu özelliği Türkiye'deki kullanıcılarına açtı.

Karantina döneminde popülerlik kazanan Clubhouse uygulaması, hem insan hem de finansal kaynak açısından Andreessen Hotowitz gibi yatırımcılar tarafından destek görmüştü. Elon Musk da dahil olmak üzere Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri, uygulamanın oturumlarında birçok kez bulundu.

Ardından Twitter'ın da benzer bir sisteme geçmesi ile içerik üreticilerini ve topluluğunu kendisine çekmeyi başardı. Twitter'da hala aktif şekilde kullanılan özellik, Clubhouse'un zaman içerisinde popülerliğini kaybetmesine zemin hazırladı.

Şimdi ise iş dünyasının popüler platformlarının başında yer alan LinkedIn, Webinar formatını ''Ses Odaları''na taşıyor. Böylece hafta sonları ve geceleri platformun daha yoğun ve aktif bir şekilde kullanılması amaçlanıyor.

LinkedIn Sesli Etkinlik Özelliği Nasıl Kullanılır?

İlk aşamada kullanıcılar e-posta daveti ile özelliği kullanabilecek. Gönderilen mail bağlantısına tıklandığı zaman kullanıcılar direkt gönderi üzerinden etkinlik oluşturma bölümüne yönlendirilecek.

Sesli Etkinlik oluşturmak istendiği zaman, gönderi oluşturma butonuna tıklayarak, ekranda çıkan etkinlik formatının seçilmesi ve ardından ''Sesli Etkinlikler''e tıklamak yeterli oluyor. Bu özellik sayesinde kişiler hedef kitlesi ile doğrudan etkileşime geçebilecek.

Kamera kullanımı içermeyen yeni özellik Clubhouse ve Twitter Spaces'te olduğu gibi kolay bir kullanım imkanı sunuyor. Aynı zamanda kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçmesinin yanı sıra her katılımcı konuşma içerisindeki diğer kişilerle de bağlantı kurup takip edebilme olanağı sunuyor.

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