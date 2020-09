LinkedIn Hikayeler Yukarı Kaydırma Özelliği Alıyor

LinkedIn hikayeler özelliği geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulmuştu. İlk olarak Facebook ve Instagram'ın Snapchat'ten kopyaladığı hikayeler özelliğini kendi sosyal paylaşım platformuna getiren LinkedIn şimdi de hikayeler özelliğinin işlevsellik açısından gelişimini sağlamak için görsel ağırlıklı sosyal medya platformu Instagram'da yer alan yukarı kaydırma özelliğini getiriyor.

Kısa bir süre önce hemen hemen her sosyal medya platformu Snapchat'teki popüler hikayeler eklentisini kendi platformuna eklemek istedi. Hikayeler özelliğinin geliştirilmesindeki fikir Snapchat'ten çıkmış olsa da Facebook ve Instagram özelliğin kullanıldığı en popüler sosyal medya platformlarından ilk ikisi oldu. Geçtiğimiz aylarda özelliği kullanan sosyal medya platformlarının arasına bir isim daha katıldı.

LinkedIn genellikle iş verenler ve iş bulmak isteyenler tarafından kullanılan bir sosyal paylaşım platformu olsa da hikayeler özelliği ile kullanım oranında büyük bir artış meydana geldi ve insanların hayatında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Popüler sosyal paylaşım platformuna gelecek hikayeler özelliğinin diğer sosyal medya platformlarının kullandığı hikayeler özelliği ile kıyaslandığında ortada herhangi bir fark bulunmasa da sosyal paylaşım platformuna gelecek yeni özellik ile beraber hikayeler özelliğindeki eksiklikler büyük ölçüde giderilecektir.

Kısa bir süre önce gelen hikayeler özelliğine geleceği duyurulan yukarı kaydırma özelliği, Instagram'ın hikayeler özelliğinde de yer alan bir özellik olmakla birlikte kullanıcıların insanları belirttikleri herhangi bir web sitesine yönlendirmesine olanak sağlıyor. Sosyal paylaşım platformuna gelecek özellik ile LinkedIn kullanıcısının hikayesini görüntüleyen kullanıcılar eğer LinkedIn hikayesinde bağlantıya yer verilmişse yukarı kaydırarak hikayede yer verilen bağlantıya gidebilecek.

#LinkedIn is working on adding swipe up links in Stories 👀 pic.twitter.com/MSXcSGpBg1