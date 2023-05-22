LinkedIn İş Başvurularına Doğrulama Özelliği Getirdi

Dünyanın en büyük iş dünyası sosyal medya platformu LinkedIn, yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay yeni doğrulama özelliklerini platforma ekleyen şirket, şimdi de iş başvuruları için ayrı bir doğrulama sistemi getirecek.

Buna göre yaptığınız iş başvurularında başvurunun hemen altında işverenin LinkedIn'deki bilgileri yer alacak. Kullanıcılar, buradan işveren hakkındaki verileri inceleyerek başvurunun gerçekliği hakkında bilgi edinebilecek.

Amaç Dolandırıcıları Engellemek

LinkedIn, diğer sosyal medya platformlarının aksine neredeyse tamamen iş dünyası üzerine kurulu olduğu için kullanıcılarının hayatına çok daha fazla etki ediyor. Platformda yapılabilecek dolandırıcılık girişimleri, kullanıcıların para veya verilerini kaybetmesine veya markaların zarar görmesine sebep olabilir.

Bu noktadan yola çıkan LinkedIn, platform üzerindeki dolandırıcılık amaçlı iş ilanlarını engellemek ve kullanıcıların iş arama süreçlerine çok daha güvenli bir şekilde devam edebilmelerini sağlamak için iş başvurusu doğrulama sistemini başlattı. Buna göre artık bir iş ilanına girdiğinizde ilanın altında resmi bir şirket sayfasına bağlı olup olmadığı, işyerini doğrulayıp doğrulamadığı veya devlet destekli sistemlerle güvenilir olarak kabul edilip edilmediği görülebilecek.

Ayrıca yeni gelen özellikler arasında dolandırıcı mesajlarını engellemek adına getirilen filtre de dikkat çekti. Buna göre sizinle bağlantı kurarak mesaj atan kişi, konuşmayı LinkedIn dışındaki başka bir platforma (örneğin e-posta) taşımaya kalktığında mesaj filtrelenecek ve kullanıcı dolandırıcılık şüphesiyle uyarılacak.

"Aramanızda kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olmak ve işe alım uzmanlarına potansiyel adaylarla güven oluşturma fırsatı vermek için bu doğrulamaları gösteriyoruz. İş ilanlarındaki doğrulamalar henüz yeni başlıyor ve ücretsiz doğrulama araçlarımıza erişimi genişlettikçe, araştırdığınız işlerde daha da fazlasını göreceksiniz." -LinkedIn

Yeni özellik, LinkedIn'deki dolandırıcılık faaliyetlerinde bir artış tespit edilmesi nedeniyle getirildi. Firmanın geçen yıl temmuz ve aralık ayları arasında 90,95 milyon spam ve dolandırıcılık içeriğini kaldırdığı belirtiliyor. Doğrulama özellikleriyle birlikte platformun daha güvenli hale geleceği iddia ediliyor.