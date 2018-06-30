LinkedIn Kartvizitleri Rafa Kaldırıyor!

Facebook kendinizi tanıtma alanında hala bir numara olsa da resmiyeti ve profesyonelliği seçen birçok kişi LinkedIn’e geçmiş durumda. Eğer siz de hevesli bir LinkedIn kullanıcısıysanız gelen bu yeni özellikler ilginizi çekebilir.

LinkedIn’in kendi platformu üzerinden sunacağı yeni özelliklerden en önemlisi QR Kod özelliği. LINE gibi birçok uygulamanın hali hazırda kullandığı bu özelliğin ne zaman geleceği uzun süredir merak konusuydu. QR Kod kendi içinde yeni bir özellik olmasa da LinkedIn, güncel iş hayatı gereksinimlerini çok başarılı bir şekilde analiz etmiş ve kod taramayı uyarlamış durumda. Artık yeni görüşme ve kontaklarınızda kart uzatmak yerine profilinizde bulunan QR kodunuzu göstereceksiniz ve karşı taraf doğrudan bilgilerinize erişmiş olacak. Bu özellikle birlikte görüşmelerdeki prosedür olarak tanımlanabilecek; isim yazma, numara ve e-posta bırakmak gibi işlerden kurtulmuş ve daha hızlı bir başlangıç yapmış olacaksınız.

Bunlara ek olarak LinkedIn kullanıcılarının farklı dillerde yazılan yayınları çevirmelerini sağlayacak bir çeviri özelliği de hizmete sunulacak.