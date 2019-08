Little Nightmares II Duyuruldu, Önümüzdeki Sene Geliyor

Eğlenceli bağımsız platform oyunu Little Nightmares, devam oyunuyla 2020 yılında geri dönecek. Bandai Namco Entertainment ve Tarsier Studios, GamesCom 2019 fuarında Little Nightmares II duyurusunu yaptılar.

The Maw isimli bir yerde geçen Little Nightmares oyununda Six olarak bildiğimiz dokuz yaşındaki bir kızı yönetiyorduk. Kaçış için fırsat doğduğunda da karakterimiz ile zorlu bir maceraya atılmıştık. Senaryo boyunca düşmanların dikkatlerini dağıtarak, çeşitli bulmacaları çözerek yolumuzu açmış ve mutlu sona ulaşmaya çalışmıştık. Oldukça büyük beğeni toplamış ve yüksek puanlar almış olan oyun için daha sonradan The Hideaway, The Depths ve The Residence isimli üç ayrı indirilebilir içerik yayınlanmıştı.

Yayınlanan fragmana bakılırsa Little Nightmares II, ilk oyunun sonrasında geçecek ve bu defa Mono isimli ikinci bir karakter daha olacak. Bu durumda yeni oyunda kooperatif oynanış mümkün olacakmış gibi görünüyor. Oyunda yolumuzun geçeceği mekanların arasında bir Signal Tower olacakken, geliştiriciler devam oyununun ağırlıklı olarak dış mekanlarda geçeceğini belirttiler.

Şimdilik Little Nightmares II için net bir çıkış tarihi bulunmuyor ama yukarıda da belirttiğimiz gibi Tarsier Studios tarafından geliştirilmekte olan oyun 2020 yılı içerisinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch platformlarında satışa sunulacak.